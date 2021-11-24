Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte FB'nin Avrupa maçı tarihi

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İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Temsilcimiz 5 puanla 3. sırada yer alırken, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 6 puan kazanan Olympiakos ise 2. sırada yer alıyor. İşte, Olympiakos-Fenerbahçe maçına dair ayrıntılar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un düdük çalacağı mücadele, Exxen dijital platformundan canlı olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI

UEFA Avrupa Ligi D Gruba 5'inci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koşu ile başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmaları ile sürdü. Kuvvet ve istasyon çalışmaları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Galatasaray maçında görev alan oyuncuların rejenerasyon yaptığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Enner Valencia'nın tedavileri sürdü. Luiz Gustavo ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalarda yer alırken ikinci bölümde takımdan ayrı bireysel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-lacivertliler, Olympiakos mücadelesinin hazırlıklarını bugün saat 10.30'da Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamlayacak. 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Yunanistan'a gidecek olan Fenerbahçe, TSİ 19.30'da basın toplantısı gerçekleştirecek.