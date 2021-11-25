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Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi? Olympiakos Fenerbahçe maçı detayları

#Olympiakos Fenerbahçe#Fenerbahçe Maçı#Olympiakos
Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi Olympiakos Fenerbahçe maçı detayları

Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı yayını için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. Haftasında Fenerbahçe ve Olympiakos karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe grupta 5 puanla 3’üncü sırada yer alıyor. Sarı lacivertliler İstanbul’da 3-0 yenildiği rakibine karşı rövanşı almanın hesaplarını yapıyorlar. Peki, Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifreli mi?

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Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman oynanacağı belli oldu. Futbolseverler heyecanla bu akşamki karşılaşmayı beklemeye başladılar. Fenerbahçe 25 Kasım Perşembe günü Olympiakos’a konuk oluyor. Olympiakos Fenerbahçe maçı Karaiskakis Stadı'nda oynanacak ve saat 23:00’da başlayacak.

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Olympiakos Fenerbahçe maçı 25 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Karaiskakis Stadı'nda oynanacak mücadele, Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

Grupta 5 puanla 3’üncü sırada yer alan Fenerbahçe, İstanbul’da 3-0 yenildiği rakibine karşı rövanşı almanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig’in 13’üncü haftasında Galatasaray’ı mağlup ederek moral depolayan sarı lacivertliler, Olympiakos deplasmanından da mutlu ayrılıp puanını 8’e çıkararak avantaj elde etmek istiyor. Rakip Olympiakos ise 6 puanla 2’nci sırada yer alıyor.

Olympiakos Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi Olympiakos Fenerbahçe maçı detayları

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Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanında derbi 11'inden mecburi değişime gidecek.

Sabah'ın haberine göre; Mesut'un yanı sıra başka oyuncuların da dinlendirileceği öğrenildi. Göztepe maçında cezalı Tisserand ve Mert sahada olacak. Ancak Kim-Szalai ve Ferdi-İrfan ikililerinden biri dinlendirilecek.

Maç içinde bu isimlere dakikalar paylaştırılabilir. Öte yandan Sosa ve Novak'ın karşılaşmaya başlasa da 90 dakika sahada kalmaları beklenmiyor.

SARI LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Olympiakos mücadelesine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Altay Bayındır ile Enner Valencia, Olympiakos maçında görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo’nun mücadelede yer alması beklenmiyor.

Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

ZAJC CEZA SINIRINDA

Sarı lacivertli ekipte Miha Zajc, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sloven futbolcu, Olympiakos maçında sarı kart görmesi durumunda 9 Aralık’ta oynanacak Eintracht Frankfurt mücadelesinde cezası sebebiyle görev alamayacak.

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