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Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

#Euroleague#Olympiakos#Fenerbahçe Beko
Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi İşte canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Ligde iki galibiyet ve dört yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 11. sırada yer alıyor. Dört maçını kazanan, iki maçını kaybeden Yunan takımı ise ligde 5. sırada bulunuyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? 

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Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonunda iki galibiyeti ve dört yenilgisi bulunuyor. Fenerbahçe Beko, son EuroLeague karşılaşmasında Barcelona’yı konuk etti ve mücadeleyi son saniye basketiyle 74-76 kaybetti. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 24 sayı ve 8 ribaund, Marko Guduric ise 17 sayı üretti. Sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son karşılaşmasında 23 Ekim Cumartesi günü konuk olduğu Frutti Extra Bursaspor’a 84-73 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 18, Devin Booker 12, Achille Polonara 11 sayı buldu. Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Danilo Barthel, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’de çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında Olympiacos’a konuk oluyor. 28 Ekim Perşembe günü (bu akşam) TSİ 21.00’da Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele, beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya), Rain Peerandi (Estonya) hakem üçlüsü yönetecek.

Olympiacos’ta son durum ve maç önü notları: 

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Georgios Bartzokas tarafından çalıştırılan Olympiacos’un kadrosunda, Fenerbahçe formasını uzun yıllar giyen Kostas Sloukas’ın yanı sıra şu isimler yer alıyor: 

Guardlar: Kostas Sloukas, Thomas Walkup, Giannoulis Larentzakis, Michalis Lountzis, Zayd Muosa, Sotirios Oikonomopoulos

Forvetler: Shaq McKissic, Kostas Papanikolaou, Vasilis Charalampopoulos, Vasileios Christidis, Georgios Printezis, Sasha Vezenkov, Jean-Charles Livio

Pivotlar: Hassan Martin, Moustapha Fall

Koç: Georgios Bartzokas 

Olympiacos, EuroLeague’de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında, 26 Ekim Salı günü konuk ettiği Alba Berlin’i 87-83 yenerek altıncı maçında dördüncü galibiyetini elde etti. Olympiacos takımında Tyler Dorsey 13, Kostas Papanikolaou 12, Kostas Sloukas ise 10 sayı üretti.

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#Euroleague#Olympiakos#Fenerbahçe Beko

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