Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 15 müsabakanın 13'ünü kazandı, Yunan ekibi ise üç maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada 18 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 6. sırada bulunuyor. Ligde 14 galibiyet ve 16 mağlubiyeti olan Olympiakos ise 12. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 84-77 kazanmıştı.

FENERBAHÇE BEKO OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 31. hafta maçında Olympiacos’a konuk oluyor. 26 Mart Cuma günü (yarın) TSİ 22.00’da Pire Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Cortes (İspanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 30. hafta maçında 18 Mart Perşembe günü Zalgiris Kaunas’ı konuk etti. Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 84-61 kazandı. EuroLeague’de 18. galibiyetini alan ve Play-off yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 21 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla 32 verimlilik puanına ulaştı. Nando De Colo 16, Dyshawn Pierre de 12 sayı buldu.



Fenerbahçe Beko, son resmi karşılaşmasına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı ve 21 Mart Pazar günü konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol’u 81-70 ile geçti. Fenerbahçe Beko’da en etkili isimler 25 sayı ve 15 ribaund ile Kyle O’Quinn, 13 sayı ve 10 asist ile Kenan Sipahi oldu.



Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Edgaras Ulanovas, İstanbul'da kalacak ve tedavi ile bireysel çalışma sürecini burada sürdürecek.