Olympiakos Başantrenöründen Fenerbahçe sözleri: 'Savunmada muazzam bir potansiyele sahipler!'

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague Süper Kupa yarı final maçında Olympiakos ile mücadele etti. Karşılaşmayı 92-90 kaybeden temsilcimiz, finale kalamadı.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe finali kaçırdı Haberi görüntüle

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu:

“Görünüşe göre iki takım da antrenörlerinin istediği kadar hazır değil. Kendi takımım açısından baktığımızda iletişim, hücum ve savunmadaki bazı organizasyonlar konusunda birçok şeyi geliştirmeliyiz. Ayrıca bu tür maçlarda hata yapmaktan kaçınmalıyız. Yaptığımız 11 top kaybı çok fazla ve daha güvenli hücumlar yapmalıyız.

Ancak kazanma isteğimiz vardı ve savunmamızı geliştirerek maçı kazanmayı başardık. Bu da bize hızlı hücumlarda kolay sayılar ve şutlarda özgüven getirdi. Uzun süredir forma giymemiş oyuncularımız olmasına rağmen maçı kazanmayı başardık. Bu dönemde bu durum çok önemli. Sadece final maçı için değil, genel olarak oyuncularımızı yormak istemiyoruz. Elbette kazanmak istiyoruz. Bu bir kupa ve sezonun başlangıcı. Ayrıca EuroLeague'in çok iyi bir takımına karşı gücümüzü test etme fırsatı bulduk.

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Bence Fenerbahçe savunma açısından muazzam bir potansiyele sahip bir takım. 4 numarada Braxton Key ve Nicolo Melli var; bu ikili savunma yaparken, rotasyonlu savunma oynarken ve takım arkadaşlarını korurken rakipsizler. Aynı zamanda, sahada iyi bir görüş açısı elde etmenize izin vermeyen iri yapılı guardlara sahipler. Geçen sezondan beri ana oyun kurucumuzu kaybettiğimiz için aynı frekansta olmamız gerekiyor ve elbette bu pozisyonda McIntyre, Montero ve Joseph gibi yetenekli oyuncularımız var, ama bazen bilirsiniz, diğer oyuncularla da uyum gerekir.

Maçta yoğunluk yüksekti ve çok fazla hata yapıldı. Bazen şansın bizim tarafımızda olmadığını hissettim. Hatırlarsanız, bir şutun ardından önemli bir hücum ribaundu alıp sayı yaptılar. Ya da topu çaldıklarında serbest atış kullanma fırsatı buldular. Bizim için her şeyi düzene sokmak zaman meselesi. İyi bir takımımız olduğuna inanıyoruz. Elbette Papapetrou'yu kadroya dahil etmemiz ve sakat olan Milutinov'u da geri kazanmamız gerekiyor. Oyunumuzun unsurlarının her geçen gün daha iyiye gideceğine inanıyoruz."