Olympiakos Aston Villa'ya 4 gol attı, Fenerbahçeliler kahroldu! Avrupa'da kaçan üçüncü fırsat...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz ekibi Aston Villa, Villa Park'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk etti.

Mücadeleye çok etkili başlayan Olympiakos, 16. dakikada El Kaabi ile 1-0 öne geçti. 29. dakikada sahneye bir kez daha El Kaabi çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Ev sahibi 45+1. dakikada Ollie Watkins’in fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-1 geride girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Aston Villa, 52. dakikada Moussa Diaby ile eşitliği yakaladı. 56. dakikada Olympiakos Ell Kaabi’nin penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti.

Baskısına devam ettiren Yunan ekibi, 67. dakikada Santiago Hezze ile skoru 4-2’ye getirdi. 81. dakikada bu kez Aston Villa penaltı kazandı. 84. dakikada beyaz noktanın başına geçen Douglas Luiz penaltı atışından yararlanamadı. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca Olmpiakos mücadeleyi 4-2 kazandı. Takımlar arasındaki rövanş mücadeleleri 9 Mayıs'ta oynanacak.

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FENERBAHÇE TARAFTARI KAHROLDU

Çeyrek final aşamasında 3-2'nin rövanşında Kadıköy'de Olympiakos'u 1-0 mağlup etmesine karşın penaltılarla kupaya veda eden Fenerbahçe'de taraftarlar, dün geceki skorun ardından büyük üzüntü yaşadı.



Yunan ekibini elinden kaçıran Fenerbahçe, yarı finalde kupanın favorisi Aston Villa ile eşleşecekti. İngilizlerin dün gece nispeten zayıf rakibi karşısındaki etkisiz futbolu ve 4-2 mağlubiyet sarı lacivertli taraftarları da üzdü. Maç esnasında ve sonrasında 4-2'lik skorla birlikte çok sayıda paylaşım yapıldı. Taraftarlar, 'Olympiakos'un yerinde biz olmalıydık' diyerek hayıflandı.

Avrupa'da kupa kazanma ihtimali bulunan Fenerbahçe, Olympiakos'a elenince camiada büyük hayal kırıklığı yaşanmıştı. Özellikle teknik direktör İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri nedeniyle yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Yunanistan'daki maçta Krunic-Zajc orta sahasının sahada olduğu bölümde farklı geri düşen Fenerbahçe, Kadıköy'deki karşılaşmayı da bu orta saha ikilisiyle tamamlayınca İsmail Kartal, taraftarın bir bölümünden tepki görmüştü.

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AVRUPA'DA BİR FIRSAT KAÇTI

Fenerbahçe, Olympiakos'u elemesi durumunda yarı finalde Aston Villa ile finale çıkma mücadelesi verecekti. Sarı lacivertliler, 2012 / 2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselme başarısı göstermişti. O dönem Aykut Kocaman önderliğinde ikinci kupada finalin eşiğinden dönen Fenerbahçe, Benfica'yı 1-0 mağlup ettiği maçın rövanşını 3-1'lik skorla kaybetmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe, Avrupa'daki en büyük başarılarından birini 2007 / 2008 sezonunda yaşadı. Teknik direktör Zico yönetiminde İstanbul'da güçlü Chelsea'yi 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, Londra'da rakibine 2-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etmişti.

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