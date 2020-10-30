Olympiakos Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Olympiakos Anadolu Efes maçı ile potada heyecan devam ediyor. Şu ana kadar istediği sonucu alamayan Anadolu Efes, Yunan ekibi karşısında galibiyet için parkede olacak. Olympiakos ile tarihinde 20 kez karşılaşan Mavi Beyazlı temsilcimiz, bu karşılaşmalardan 10 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ayrıldı. Peki, zorlu geçmesi beklenen Olympiakos Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Olympiakos Anadolu Efes maçı, basketbolun bir numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde Mavi Beyazlı temsilcimiz için önem arz edecek. Peki, Olympiakos Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
OLYMPİAKOS ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Anadolu Efes'i konuk edecek. 30 Ekim Cuma günü oynanacak bu karşılaşma, saat 21.00'da Bein Sports Haber'den canlı izlenebilecek.
Anadolu Efes'in 691. maçı
Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 691. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 690 müsabakada 389 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 443. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 442 mücadelede 232 galibiyet ve 210 yenilgi yaşadı.
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