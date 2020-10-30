Olympiakos Anadolu Efes maçı, basketbolun bir numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde Mavi Beyazlı temsilcimiz için önem arz edecek. Peki, Olympiakos Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

OLYMPİAKOS ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Anadolu Efes'i konuk edecek. 30 Ekim Cuma günü oynanacak bu karşılaşma, saat 21.00'da Bein Sports Haber'den canlı izlenebilecek.

Anadolu Efes'in 691. maçı

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 691. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 690 müsabakada 389 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 443. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 442 mücadelede 232 galibiyet ve 210 yenilgi yaşadı.