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Olympiakos Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Olympiakos Anadolu Efes Maçı#Basketbol Maçı#Euroleague 2024-2025
Olympiakos Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 12:00

Olympiakos - Anadolu Efes maçı, Euroleague 2024-2025 sezonu karşılaşması kapsamında basketbol severlerle buluşacak. Final Four şansını sürdüren Anadolu Efes, Olympiakos karşısında önemli bir mücadele verecek. Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Olympiakos - Anadolu Efes maçı, Euroleague 2024-2025 sezonunun heyecan verici karşılaşmalarından biri olarak bugün oynanacak. Euroleague’deki bu mücadele, her iki takım için de kritik bir önem taşıyor. Olympiakos, ev sahibi olmanın avantajıyla sahaya çıkarken, Anadolu Efes ise deplasmanda galibiyet arayacak. Anadolu Efes'in bu karşılaşmadan galibiyet elde etmesi halinde Fenerbahçe Beko'nun liderlik şansı artmış olacak. Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?

OLYMPİAKOS ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Euroleague 2024-2025 sezonu kapsamında Olympiakos - Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, 31 Ocak 2025 tarihinde saat 22.15'te S Sports ekranlarında olacak.

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#Olympiakos Anadolu Efes Maçı#Basketbol Maçı#Euroleague 2024-2025

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