Olympiakos Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Olympiakos - Anadolu Efes maçı, Euroleague 2024-2025 sezonunun heyecan verici karşılaşmalarından biri olarak bugün oynanacak. Euroleague’deki bu mücadele, her iki takım için de kritik bir önem taşıyor. Olympiakos, ev sahibi olmanın avantajıyla sahaya çıkarken, Anadolu Efes ise deplasmanda galibiyet arayacak. Anadolu Efes'in bu karşılaşmadan galibiyet elde etmesi halinde Fenerbahçe Beko'nun liderlik şansı artmış olacak. Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?

OLYMPİAKOS ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Euroleague 2024-2025 sezonu kapsamında Olympiakos - Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, 31 Ocak 2025 tarihinde saat 22.15'te S Sports ekranlarında olacak.