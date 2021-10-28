Olympiakos 67-65 Fenerbahçe Beko (Maçın özeti)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 7. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Olympiakos, Sloukas'ın basketiyle 67-65 kazandı.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Olympiakos ise 5. galibiyetini elde etti.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya), Rain Peerandi (Estonya)
Olympiakos: Walkup 3, Dorsey 10, Papanikolaou 5, Vezenkov 7, Fall 10, Larentzakis 10, Sloukas 14, Printezis, Jean-Charles 4, McKissic 4
Fenerbahçe: Henry 8, Pierre 4, Guduric 10, Vesely 14, Booker 2, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 6, De Colo 10, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu
1. Periyot: 19-14
Devre: 45-34
3. Periyot: 55-53
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