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Olympiakos 1-0 Fenerbahçe (Maçın özeti)

#Olympiakos Fenerbahçe#Fenerbahçe Maçı#Olympiakos
Olympiakos 1-0 Fenerbahçe (Maçın özeti)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Olympiakos'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin, Avrupa Ligi'ne vedası kesinleşti. Grubun bir diğer maçında Eintracht Frankfurt ile Antwerp'in berabere kalmasıyla birlikte Fenerbahçe, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

Olympiakos-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflarOlympiakos-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar
Olympiakos-Fenerbahçe maçından en özel fotoğraflar

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Olympiakos ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında karşı karşıya geldi.

Atina'da oynanan mücadeleyi Olympiakos 1-0 kazanarak üst tura yükselmeyi garantiledi.

Yunanistan ekibine galibiyeti getiren golü 90'da Soares kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne vedası kesinleşti.

Sarı-lacivertliler, grubun bir diğer maçında Eintracht Frankfurt ile Antwerp'in berabere kalmasıyla birlikte yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam etmeyi garantiledi.

Puan durumu;

1- Eintracht Frankfurt - 10 puan
2- Olympiakos - 9 puan
3- Fenerbahçe - 5 puan
4- Antwerp - 1 puan

İLK 11'LER

Olympiakos: Vaclik, Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Sosa, Zajc, Rossi, İrfan Can, Berisha

 

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