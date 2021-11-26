Olympiakos 1-0 Fenerbahçe (Maçın özeti)

Olympiakos ile Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında karşı karşıya geldi.
Atina'da oynanan mücadeleyi Olympiakos 1-0 kazanarak üst tura yükselmeyi garantiledi.
Yunanistan ekibine galibiyeti getiren golü 90'da Soares kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne vedası kesinleşti.
Sarı-lacivertliler, grubun bir diğer maçında Eintracht Frankfurt ile Antwerp'in berabere kalmasıyla birlikte yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam etmeyi garantiledi.
Puan durumu;
1- Eintracht Frankfurt - 10 puan
2- Olympiakos - 9 puan
3- Fenerbahçe - 5 puan
4- Antwerp - 1 puan
İLK 11'LER
Olympiakos: Vaclik, Lala, Papastathopoulos, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Masouras, A. Camara, Onyekuru, El-Arabi
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Sosa, Zajc, Rossi, İrfan Can, Berisha