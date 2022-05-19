Canlı: Olympiakos Anadolu Efes (Final-Four)

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Euroleague Final Four yarı final mücadelesinde Olympiakos ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor.

İlk çeyrek oynanıyor

Olympiakos: 14

Anadolu Efes: 18

Avrupa arenasındaki 766. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 765 karşılaşmada 436 galibiyet ve 329 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 57,0) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 518. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 517 karşılaşmada 279 galibiyet ve 238 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 54,0) elde etti.

Anadolu Efes ile Olympiacos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 48 kez karşılaşırken, Anadolu Efes, 23 galibiyet ve 25 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 44 karşılaşmada Anadolu Efes 22 galibiyet ve 22 mağlubiyet elde etti.

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OLYMPİAkOS ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Stark Arena’da oynanan karşılaşma TSİ 19:00'da başladı ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor.