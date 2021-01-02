Ölümden dönen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, aylar sonra idmanda!

2018 yılında Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia, geçirdiği trafik kazasında ciddi şekilde yaralanmış ve bir parmağını kaybetmişti. Benzia, kazadan tam 7 ay sonra takımı Dijon ile idmanlara başladı.

Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de performansı ile beklentilerin altında kalan Benzia, Fransa'nın Dijon takımına transfer olmuştu. Cezayirli futbolcu, Fransa'da trafik kazası geçirirken ölümden dönmüştü.

BİR EL PARMAĞI KURTULAMADI

Elinin tamamını kaybetme tehlikesi de yaşayan Benzia, aylar süren tedavisinin ardından iyileşti ancak bir el parmağının kurtulamadığı belirlendi.

7 ay sonra idmana çıkan futbolcu, ''Çok zor günler geçirdim, hiç yılmadan çalıştım ve bu noktaya kadar geldim. Büyük bir sınav verdim. İlk adımımı attım, devamının nasıl geleceğine bakacağız.'' sözlerini kullandı.

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