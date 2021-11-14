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Olması gerektiği gibi oynadık ve 6 golü attık

#A Milli Takım#Cebelitarık#Dünya Kupası Elemeleri
Olması gerektiği gibi oynadık ve 6 golü attık

Milli Takım hem 3 puan hem de moral kazandı.

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Katar 2022 Dünya Kupası öncesi gruptaki son iki maçına en ufak bir hata lüksü olmadan çıkan milli takımımız, ilk Cebelitarık karşılaşmasına göre oldukça hızlı başladı. Grubun en zayıf takımına karşı, iç saha avantajıyla oynanacak bu maçtan kimse bir sürpriz beklemiyor olsa da, son dönemde gol yollarında sıkıntı çeken takımımızın bu 6 gol baskısıyla nasıl başa çıkacağını kestiremiyorduk doğrusu.

KULAKLAR NORVEÇ'TEYDİ

Gözler bu maçta, kulaklar grubu aynı puanda tamamlama ihtimalimiz muhtemel Norveç’in Letonya ile oynadığı karşılaşmadaydı. İlk dakikalardan itibaren rakip sahaya yerleşen milli takımımız tüm hatlarıyla kapanan rakibi karşısında gol aramanın ödülünü 11. dakikada aldı. Sol kanatta topla buluşan Kerem’in Burak’la yaptığı paslaşma sonrasında bulduğu gol maçın geri kalanının habercisi gibiydi. Dakika 22’de Olivero’nun direkt kırmızı kartıyla 10 kişi kalan rakibin zaten az olan umutları iyice azaldı. İkinci ve üçüncü golün asisti yine Burak’tan, son vuruşları Halil’den geldi.

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HERKES İYİ OYNADI

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İkinci yarıda asistçi rolünü sonradan oyuna giren Rıdvan üstlendi, goller Merih, Mert Müldür ve Serdar Dursun’dan geldi. Direkte patlayan şutlar, ofsayt gerekçesiyle sayılmayanlar, verilmeyen bir penaltı ve atılan 6 golle, Cebelitarık’a karşı tam da olması gerektiği gibi oynadık bu defa. Burak’ın asistleri, Rıdvan, Kerem, Halil başta olmak üzere tüm takımın iyi oyunuyla ve Kuntz’un maçı güzelleştiren yerinde değişiklikleriyle hem galibiyeti hem de moralimizi yeniden kazandık.

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#A Milli Takım#Cebelitarık#Dünya Kupası Elemeleri

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