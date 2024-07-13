Ollie Watkins'teki cevheri Jose Mourinho da görmüştü

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Şimdilerde Fenerbahçe’yi çalıştıran Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile Hollanda karşısında İngiltere’ye 2-1’lik galibiyete ve finale taşıyan Ollie Watkins arasında farklı bir hikaye var...

2019 Kasım ile 2021 Nisan ayları arasında Tottenham’da görev yapan Mourinho, Brentford’da 26 gol atan Watkins’i Harry Kane’in yedeği olarak düşünüyordu. Portekizli teknik adam, transfere ikna etmek için Watkins’le iki kez bir araya geldi ve karakterini çok beğendi. Kişiliğine ve alçakgönüllülüğüne hayran olmuştu. Ancak Tottenham yönetimi, Mourinho’nun isteğine rağmen oyuncunun bonservisine 25 milyon sterlin ödemeye yanaşmadı. Tottemham’ın bu kaybı Aston Villa’nın kazancı oldu ve Watkins’in inanılmaz yolculuğu başladı.

iNGiLTERE ŞAMPiYONLUK PARTiSiNE HAZIRLANIYOR

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EURO 2020’de kaçırdığı şampiyonluğu EURO 2024’te ıskalamak istemeyen İngiltere’de tüm ülke yarınki maça hazırlanıyor. Öyle ki taraftarlar şimdiden kutlamaların planlarını yaparken süpermarketler, barlar büyük bir izdihama hazırlanıyor ve birçok insanın ertesi gün “hastalık nedeniyle” evde kalması muhtemel! İngiltere’nin en büyük süpermarket zinciri Tesco, çok sayıda susamış taraftar için hazırlık yapıyor... 4 milyon paket bira ve elma şarabı, 2.5 milyon şişe şarap ve benzer miktarda şampanyanın taraftarlarca satın alınması bekleniyor. Ayrıca 1 milyondan fazla pizza ve turta, yaklaşık 800 bin paket sosis ve 180 bin burger köftesi satılması hedefleniyor. Dünyaca ünlü Domino’s pizza zinciri de maç sırasında her saniye 20 ila 25 arasında pizza pişirilmesini bekliyor. İngiliz Bira ve Barlar Birliği pazar günü 120 milyon sterlinin üzerinde alkol tüketileceğini tahmin ediyor.

HARRY KANE Mi DANi OLMO MU

Tüm dünya yarınki Avrupa Şampiyonası finaline odaklanırken İspanya 4’üncü kez kupaya uzanıp en çok kazanan ülke olmak, İngiltere ise ilk şampiyonluğunu yaşamak istiyor. Yarınki maç gol krallığı yarışı açısından da kritik öneme sahip. 3’er gol atan İngiltere’den Harry Kane (30) ve İspanya’dan Dani Olmo (26) gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor. Onların arkasından ise 2’şer golle Bellingham ve Fabian Ruiz geliyor. Tablo değişmezse asistlere bakılacak. Bu durumda şu an 2 asisti bulunan Olmo avantajlı.

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MORATA BAŞKA BiR ÜLKEDE EFSANE OLURDU

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, çok eleştirilen futbolcusu Alvaro Morata’ya sahip çıkarken önemli sözler söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Morata başka bir ülkede bir efsane olurdu. Umarım milli takıma hemen veda etmez” ifadelerini kullandı. La Fuente, Rodri ve Carvahal’n Ballon d’Or’a aday olabileceklerilerini de söyledi.

YAMAL O MASKEYi TAKSAYDI MBAPPE KiM BiLiR NE YAPARDI

EURO 2024’te İspanya’nın Fransa’yı elediği yarı final maçının ardından genç yıldız Lamine Yamal’ın elindeki ninja kaplumbağa maskesi dikkat çekti. Medya bölgesine doğru ilerlerken bir taraftarın kendisine uzattığı maskeyi alan Yamal az kalsın gazetecilerin karşısına bu maskeyle çıkacaktı. Oyuncu son anda görevli tarafından engellenirken, burnu kırıldığı için turnuvadaki bazı maçlarda maskeyle oynayan Fransız futbolcu Kylian Mbappe’yi çok kızdırması muhtemel bir hareketin önüne geçilmiş oldu. Yamal’ın maskeyi ilk aldığı andaki gülümsemesi ise sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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BELLiNGHAM’DAN HiÇ KORKMUYORUZ

İspanya’nın EURO 2024’teki yıldızlarından Dani Olmo, final maçı öncesi İngiliz yıldız Jude Bellingham ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. İspanyol oyuncu, Bellingham’ın kendisini korkutmadığını ancak İngiltere için önemli biri olduğunu söyledi. Olmo, “O, her zaman dikkate alınması gereken bir oyuncu ama ben kimseden korkmuyorum” dedi. İspanya formasıyla turnuvada 2 gol, 3 asistlik performansa imza atan Olmo’nun serbest kalma maddesi ise 55 milyon Euro.