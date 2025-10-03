Oliver Kahn'dan Sane için olay sözler! 'Galatasaray'a uyum sağlaması gerekiyor'

Haberin Devamı

Oliver Kahn, Galatasaray forması giyen Leroy Sane ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kahn'ın Sky Sports Almanya'ya yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten üst düzey bir futbolcu olmak için gereken her şeye sahip. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman kariyeri farklı bir yöne gider ve şimdi Galatasaray'a uyum sağlaması gerekiyor."

"Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır."