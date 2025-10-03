×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Oliver Kahn'dan Sane için olay sözler! 'Galatasaray'a uyum sağlaması gerekiyor'

Güncelleme Tarihi:

#Leroy Sane#Oliver Kahn#Galatasaray
Oliver Kahndan Sane için olay sözler Galatasaraya uyum sağlaması gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 11:37

Bayern Münih ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Kahn, Leroy Sane ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Oliver Kahn, Galatasaray forması giyen Leroy Sane ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kahn'ın Sky Sports Almanya'ya yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten üst düzey bir futbolcu olmak için gereken her şeye sahip. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman kariyeri farklı bir yöne gider ve şimdi Galatasaray'a uyum sağlaması gerekiyor."

Gözden KaçmasınGalatasaray, Fenerbahçe ve Samsunsporun galibiyeti sonrası UEFA ülke puanında son durum belli olduGalatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un galibiyeti sonrası UEFA ülke puanında son durum belli oldu!Haberi görüntüle

"Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Leroy Sane#Oliver Kahn#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!