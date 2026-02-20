×
Oliver Kahn'dan Leroy Sane için dikkat çeken sözler: 'Sorun yaşadık, Messi olurdum'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Sane#Kahn
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 18:34

Bayern Münih ve Alman futbolunun efsane isimlerinden Oliver Kahn, Galatasaray forması giyen Leroy Sane hakkında açıklamalar yaptı.

Sezon başında Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane, Almanya'da gündemden düşmüyor.

Bayern Münih'te bir dönem CEO olarak görev yapan Oliver Kahn, eskiden birlikte çalıştığı vatandaşı Leroy Sane hakkında konuştu.

Kahn, Sane ile sorunlar yaşadıklarına vurgu yaparken Alman futbolcunun sahip olduğu yeteneklere dikkat çekti.

İşte Oliver Kahn'ın sözler;

Ona dedim ki, "Senin yeteneğin bende olsaydı, Messi olurdum." Bana hep şaşkın şaşkın bakıyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu. "Sadece göster." dedim.

SORUN YAŞADIK

Leroy ile bu sorunu hep yaşadık. İşte mesele de bu, böyle bir oyuncuya yaklaşmak. Onun en iyi performansını sergilemesini sağlamak.

EN İYİ OLMAK İÇİN GEREKEN HER ŞEYE SAHİP

Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten en iyi olmak için gereken her şeye sahip. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman kariyeri farklı bir yöne gider. Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır.

Galatasaray'da 29 maçta forma giyen 30 yaşındaki yıldız oyuncu, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

