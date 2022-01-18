Olimpiyatların yıldızlarına özel tebrik resepsiyonu! Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan milli sporculara büyük jest

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için, "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi. Bir otelde gerçekleştirilen organizasyona, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na katılmış olan sporcular ile antrenörleri ve spor ile sanat camiasından birçok isim katılım gösterdi. Tebrik resepsiyonunda açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gurur duydukları bir akşamda olduklarını belirterek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve iyi haberlere çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemde bizleri Tokyo 2020'de başarılı bir şekilde temsil eden sporcularımızı onurlandıralım istedik. Güçlü bir tarihi yazdılar. Çok değerli antrenörlerimiz, sporcu arkadaşlarım, kıymetli ailelerimiz bu gece vesilesiyle sizleri bir kez daha gönülden alkışlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

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"Sizler sahaya çıktığınızda hepimizin yüreği sizlerle çarptı”

Olimpiyatlar öncesinde sporcularla bir araya gelerek onların hayallerini dinlediğini ve şimdi o hayallerin gerçeğe dönüştüğünü gördüğünü söyleyen Bakan Kasapoğlu, "O günlerdeki hayallerinizi birer birer gerçekleştirdiğiniz için sizlerle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnancınıza, özverinize, azminize ve başarınıza yakinen şahit olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sizler sahaya çıktığınızda hepimizin yüreği sizlerle çarptı. Milyonlarca insanımız sizlerle nefesini tuttu ve 10 binlerce kilometre öteden enerji ve dualarıyla gücünüze güç kattılar. Olimpiyat oyunlarında 13 madalyayla en çok madalya aldığımız olimpiyatları yaşadık. Paralimpik oyunlarda 15 madalya toplayarak önceki rekorumuzu kırarak yine bir ilki yaptık. Tüm mücadelelerde sonuna kadar güçlü bir fair play ruhunu da gördük. Toplamda 195 yürek, 195 başarı hikayesi ay-yıldızı kalplerinin üzerinde taşıyan 195 pırıl pırıl genç vardı. Elde edilen bu başarılar hiçbiri kolay, bir anda olmadı. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Umudumuzu güçlü tuttuk hedeflerimizi büyüttük ve hamdolsun emeklerimiz boşa gitmedi” ifadelerini kullandı.

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"Ülkemizin sporda temsil edilme alanı çok genişledi"

Türkiye’nin sporda temsil edilme alanının olimpiyatlardan sonra çok genişlediğinin altını çizerek, "Yaşıtlarınız boş zamanlarını farklı aktivitelerle geçirirken sizler hayallerinizin peşinde ter döktünüz. Sizler aldığınız madalyalarınızla sadece ülkenizi gururlandırmadınız çok ama çok daha büyük idealler için milyonlarca gencimiz için bu ülkenin en büyük gücü gençler için büyük bir ilham kaynağı oldunuz. Her birinizi birer rol modelsiniz. Arkanızdan gelen değerli sporcular için yolu ardına kadar açtınız. Ülkemizin sporda temsil edilme alanı çok genişledi. Tokyo 2020’nin en büyük kazananının bu olduğunu düşünüyorum. Tüm branşlara ilgi muazzam boyutlara ulaştı. Farklı branşlara ilgi fazlasıyla arttı. Genç arkadaşlarla bir araya geldiğimizde konuşuyoruz. Bundan bir süre önce özellikle erkek sporcular futbolcu olmak isterdi ama bugün bu tablo farklı durumlara geldi. Farklı branşlar söylüyorlar. Ülkemizin özellikle son 19 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın sporcuya değer veren vizyonuyla tesisleşmeden insan kaynağına ve gençlere yatırımın geldiği aşama bizler için büyük memnuniyet” değerlendirmesini yaptı.

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Bakan Kasapoğlu, başarıda çıtayı daha da yukarılara taşıyacaklarına inandığını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bu başarı çıtasını inşallah bu salonda gönlü Türk sporu için atan tüm katılımcılarla daha farklı daha yukarı noktalara taşıyacağız, buna inanıyoruz. Her biriniz yakından tüm gençler tarafından ilgiyle takip edilen arkadaşlarımızsınız. Her birinizle iftihar ediyoruz arkadaşlar. Olimpiyatlara gittiğimizde o atmosferi soluduğumuzda sporun birleştirici yönünü derinden hissederiz. Olimpiyat ruhunu sporun birleştiriciliğinde ayrı bir yeri vardır."

“Sporu birleştiren rehabilite eden etkisini toplumun tamamına yaşamak için gece gündüz çalışıyoruz”

Kasapoğlu, tüm sporcuları bir spor elçisi olarak gördüğünü belirterek, "Her bir sporcumuz sportif alanda olduğu kadar hayatın diğer alanlarında da centilmenlikleriyle, karakterleriyle ve duruşlarıyla milletimizi en güzel şekilde temsil ediyor. Daha büyük gurur ve başarıları bizlere yaşatacağınızdan şüphemiz yok. Bu kadar farklı alanda, farklı branşla elde edilen branşlar asla tesadüf değil. Sporda bugünden yarına netice almak mümkün değil. Doğru, gerçekçi ve etkili bir stratejiyle bilimin ışığında sporu 20 yılda hamdolsun bu noktalara hep birlikte getirdik. 20 yıldır bir kilim gibi ilmek ilmek işlenen çalışmaların meyvelerini bugün topluyoruz. Sporu birleştiren rehabilite eden etkisini toplumun tamamına yaşamak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm amacımız sporu halkımızın günlük yaşamının bir parçası haline getirmek. Ülkemizin her noktasını birbirinden modern tesislerimizle donatıyoruz. 7'den 70'e toplumumuzun tamamı spor yapmayı önemsiyor. Erişilebilirliği kolaylaştırmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Bizler, spora erişimi güçlendirdikçe doğudan batıya, kuzeyden güneye 81 ildeki tesisleri çoğalttıkça ülkemizin gençleri güçlü bir şekilde bu süreçleri gerçekleştirecek ve yol sonunda daha büyük başarıları yakalayacaklar. Ülkemizin lisanslı sporcu sayısı bugün 10 bin. Ülkemiz artık spor dünyasının en büyük organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Ülkemizin her bir köşesinde gençlerimiz sporcu ablalarını abilerini izlesin ilham alsınlar biz de onlar için tüm özverimizle çalışalım istiyoruz” diye konuştu.

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“Hiçbir şekilde özveriden ve fedakarlıktan geri durmayacağız”

Türkiye'nin tesislerinin inci tanesi gibi parladığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Spordaki gelişim ve dönüşüm sürecine şahitlik etmekten heyecan duyuyoruz. Bizler tüm ihtiyaçlarında ne gerekiyorsa o görevi ifa etmek için destek olmak için gerek sporcularımızın gerek tüm gençlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yanı başlarında olacağız. Hiçbir şekilde özveriden ve fedakarlıktan geri durmayacağız. Yeni müsabakalar bizleri bekliyor. Sizler bu gençlerin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde ortaya koyacaksınız. Dünyanın gözünü Türkiye’ye çevireceksiniz. Biz yıldız çocuklarımızla asırlar boyu gurur duymaya devam edeceğiz, biz buna inanıyoruz. Gerek 2024 gerek sonrasında sizlerin peşinizden bu yola reva olacak gençler dünya sporunun örnek çocukları olduğunu dünyaya ispat edecekler. Dünyanın birlikteliğe, merhamete ve vicdana en çok ihtiyaç olduğu dönemde bizim çocuklarımızın pırıldayan gözleri her zamanki gibi insanlık için umut, aydınlık ve ümit olacak. Biz de devlet olarak tüm imkanlarımızla elimizden geleni bu yolculukta her alanda yanlarında olarak ortaya koyacağız. Geçtiğimiz hafta bir sporcumuzu trafik kazasında kaybettik. Bu vesileyle Ahmet Çalık'ı rahmetle yad ediyorum. Tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

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Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ise Türkçe bir konuşma yaparak, "Beni resepsiyona davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Türkiye takımı Tokyo'da rekor sayıda madalya kazandı. Bu başarıyı içtenlikle kutlarım. Sayın Bakan Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik oyunları boyunca Tokyo'da Türkiye takımına destek verdi. Bu başarı benim için de değerliydi. Paris'te başarılar" dedi.

Resepsiyonda Bakan Kasapoğlu, olimpik sporcuların imzaladığı milli formayı Mustafa Dağıstanlı adına TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan'a takdim etti. Düzenlenen resepsiyon Manga müzik grubunun verdiği konserle noktalandı.