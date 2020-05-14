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Haber Giriş: 14.05.2020 - 23:47,Son Güncelleme:

Olimpiyatların ertelenmesinin IOC'ye maliyeti 800 milyon dolar

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Olimpiyatların ertelenmesinin IOC'ye maliyeti 800 milyon dolar
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin maliyetinin 800 milyon dolar olduğunu duyurdu.

IOC'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, IOC İcra Kurulunun yeni finansal planı onayladığı ve oyunların tekrar düzenlenme maliyetinin 650 milyon dolar olduğu belirtildi.

150 milyon doların ise uluslararası federasyonlar, ulusal olimpiyat komiteleri ile IOC tarafından tanınan organizasyonların faliyetlerine devam edebilmesi ve sporcuları destekleyebilmesi için harcanacağı bildirildi.

IOC'nin, salgının oluşturduğu kriz ortamının organizasyonlar üzerindeki etkisini derin bir şekilde analiz ettiği ve paydaşlarını desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOC Başkanı Thomas Bach, "Olimpiyat hareketi benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya. IOC tarihinde ilk defa Olimpiyat Oyunları'nı erteliyor ve paydaşlarına bu küresel krizi atlatmaları için yardım etmek zorunda. Bu yeni durumda dayanışma, yaratıcılık, kararlılık ve esnekliğe ihtiyacımız var. Hepimizin fedakarlık yapması ve uzlaşması gerekiyor. Olağanüstü durumlar, olağanüstü önlemler gerektirir." ifadelerini kullandı.

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