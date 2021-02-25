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Haber Giriş: 25.02.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

Olimpiyatlara yönelik deniz aşırı seyirci kararında son durum

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Olimpiyatlara yönelik deniz aşırı seyirci kararında son durum
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) temmuzda yapılması beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına deniz aşırı seyirci kabul edilmesine ilişkin kararın nisan ayı sonuna dek alınacağını bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre çevrim içi düzenlenen basın toplantısında konuşan IOC Olimpiyat Oyunları Üst Yöneticisi Christophe Dubi, seyirci kararı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrini izleyeceklerini belirtti.

Salgının dünya genelinde yayılma oranlarının gözlemleneceğini kaydeden Dubi, turnuvaya Japonya dışından seyirci kabul edilmesine yönelik kararı, IOC’nin “mümkün olduğunca geç, gerektiğince erken” vermek istediğini söyledi.

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Japonya içinden ve dışından seyircilere yönelik farklı kararlar alınabileceğini kaydeden Dubi, “Nisan sonuna doğru en uygun zaman. Yurt dışı ve yurt içi olmak üzere seyircilere yönelik iki adımlı karar görebiliriz.“ diye konuştu.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

 

Olimpiyatlara yönelik deniz aşırı seyirci kararında son durum

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