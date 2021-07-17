Olimpiyatlara Naim Süleymanoğlu - Halil Mutlu damgası

Olimpiyat oyunları tarihinde toplam 91 madalya (39 altın, 25 gümüş, 27 bronz) elde eden Türk sporcular içinde üçer altın madalya kazanan halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, en fazla birincilik kürsüsüne çıkan sporcular olarak tarihe geçti.



Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta'da üç kez üst üste zirvede yer alarak hem Türk hem de dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.



Halil Mutlu ise 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina'da altın madalyaya ulaşarak, Naim Süleymanoğlu'nun başarısını tekrarladı.



- 3 güreşçiden ikişer altın



Güreşte Mustafa Dağıstanlı, Mithat Bayrak ve Hamza Yerlikaya, olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye ikişer altın madalya kazandırdı.



Mustafa Dağıstanlı ve Mithat Bayrak, 1956 Melbourne ile 1960 Roma, Hamza Yerlikaya ise 1996 Atlanta ve 2000 Sidney'de zirvede yer aldı.



- İlk altın madalya Yaşar Erkan'dan



Türkiye'ye olimpiyat oyunları tarihinde ilk altın madalyayı Yaşar Erkan getirdi.



Güreşçi Yaşar Erkan, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda 61 kilo serbest stilde birincilik kürsüsüne çıkarak tarihi bir başarı elde etti.



Türkiye'nin olimpiyat oyunlarındaki ilk madalyası ise aynı oyunlarda Mersinli Ahmet Kireççi'den geldi. Ahmet Kireççi, 79 kilo serbest stilde olimpiyat üçüncüsü olup bronz madalya aldı.



- Kadınlarda ilk altın madalya Nurcan Taylan'dan



Türkiye, olimpiyat oyunlarında kadınlarda altın madalyaya 2004 yılında ulaşabildi.



Atina'da gerçekleştirilen oyunlarda halterde Nurcan Taylan, birinci olurken bu, Türkiye'nin kadınlarda ilk altın madalyası olarak tarihe geçti.



- Kadınlarda ilk madalya 1992'de



Türkiye, kadınlarda ilk madalyayı 1992 Barcelona'da kazandı.



Judoda Hülya Şenyurt, elde ettiği bronz madalyayla kadınlarda Türkiye'ye ilk madalya getiren sporcu oldu.



- Madalyaların 85'i erkeklerden, 6'sı kadınlardan



Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında kazandığı 91 madalyanın 85'i erkeklerden gelirken, kadın sporcular sadece 6 madalya kazandı.



Türk kadın sporcular 1 altın, 2 gümüş, 3 de bronz madalya elde etti.



Kadınlarda Nurcan Taylan (halter-altın), Azize Tanrıkulu (tekvando-gümüş), Nur Tatar (tekvando-gümüş-bronz), Hülya Şenyurt (judo-bronz) ve Hamide Tosun (tekvando-bronz) madalya aldı.



Öte yandan, Sibel Özkan'ın 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 48 kiloda kazandığı gümüş madalyanın, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından doping yaptığı gerekçesiyle geri alınmasına karar verilmesi nedeniyle bu madalya değerlendirmeye sokulmadı. Aynı olimpiyatta kadınlar 5 bin ve 10 bin metrede gümüş madalya alan Elvan Abeylegese'nin de madalyası aynı gerekçeyle geçerli sayılmadı.



Ayrıca Aslı Çakır Alptekin'in 2012 Londra Olimpiyatları'nda 1500 metrede elde ettiği altın madalya, aynı koşuda ikinci olarak gümüş madalya alan Gamze Bulut'un da doping yaptığı gerekçesiyle madalyaları ellerinden alındı.



- Madalyalı sporcular



Olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye madalya kazandıran sporcular ve branşları şöyle:



Altın madalya (39):



Olimpiyat Branş Sporcu

1936 Berlin Güreş Yaşar Erkan

1948 Londra Güreş Yaşar Doğu

1948 Londra Güreş Nasuh Akar

1948 Londra Güreş Mersinli Ahmet Kireççi

1948 Londra Güreş Mehmet Oktay

1948 Londra Güreş Gazanfer Bilge

1948 Londra Güreş Celal Atik

1952 Helsinki Güreş Hasan Gemici

1952 Helsinki Güreş Bayram Şit

1956 Melbourne Güreş Mustafa Dağıstanlı

1956 Melbourne Güreş Mithat Bayrak

1956 Melbourne Güreş Hamit Kaplan

1960 Roma Güreş Tevfik Kış

1960 Roma Güreş Müzahir Sille

1960 Roma Güreş Mustafa Dağıstanlı

1960 Roma Güreş Mithat Bayrak

1960 Roma Güreş İsmet Atlı

1960 Roma Güreş Hasan Güngör

1960 Roma Güreş Ahmet Bilek

1964 Tokyo Güreş Kazım Ayvaz

1964 Tokyo Güreş İsmail Ogan

1968 Meksiko Güreş Mahmut Atalay

1968 Meksiko Güreş Ahmet Ayık

1988 Seul Halter Naim Süleymanoğlu

1992 Barcelona Halter Naim Süleymanoğlu

1992 Barcelona Güreş Mehmet Akif Pirim

1996 Atlanta Halter Naim Süleymanoğlu

1996 Atlanta Halter Halil Mutlu

1996 Atlanta Güreş Hamza Yerlikaya

1996 Atlanta Güreş Mahmut Demir

2000 Sidney Halter Halil Mutlu

2000 Sidney Güreş Hamza Yerlikaya

2000 Sidney Judo Hüseyin Özkan

2004 Atina Halter Halil Mutlu

2004 Atina Halter Taner Sağır

2004 Atina Halter Nurcan Taylan

2008 Pekin Güreş Ramazan Şahin

2012 Londra Tekvando Servet Tazegül

2016 Rio Güreş Taha Akgül



Gümüş madalya (25):



Olimpiyat Branş Sporcu

1948 Londra Güreş Muhlis M.Tayfun

1948 Londra Güreş Kenan Olcay

1948 Londra Güreş Halit Balamir

1948 Londra Güreş Adil Candemir

1956 Melbourne Güreş Rıza Doğan

1956 Melbourne Güreş İbrahim Zengin

1960 Roma Güreş Hamit Kaplan

1960 Roma Güreş İsmail Ogan

1964 Tokyo Güreş Ahmet Ayık

1964 Tokyo Güreş Hasan Güngör

1964 Tokyo Güreş Hüseyin Akbaş

1972 Münih Güreş Vehbi Akdağ

1988 Seul Güreş Necmi Gençalp

1992 Barcelona Güreş Kenan Şimşek

1992 Barcelona Güreş Hakkı Başar

1996 Atlanta Boks Malik Beyleroğlu

2004 Atina Güreş Şeref Eroğlu

2004 Atina Tekvando Bahri Tanrıkulu

2004 Atina Boks Atagün Yalçınkaya

2004 Atina Atletizm (Çekiç) Eşref Apak

2008 Pekin Tekvando Azize Tanrıkulu

2012 Londra Tekvando Nur Tatar

2016 Rio Halter Daniyar İsmayilov

2016 Rio Güreş Rıza Kayaalp

2016 Rio Güreş Selim Yaşar



Bronz madalya (27):



Olimpiyat Branş Sporcu

1936 Berlin Güreş Mersinli Ahmet Kireççi

1948 Londra Güreş Halil Kaya

1948 Londra Atletizm Ruhi Sarıalp

1952 Helsinki Güreş Adil Atan

1956 Melbourne Güreş Hüseyin Akbaş

1956 Melbourne Güreş Dursun Ali Eğribaş

1964 Tokyo Güreş Hamit Kaplan

1984 Los Angeles Güreş Ayhan Taşkın

1984 Los Angeles Boks Turgut Aykaç

1984 Los Angeles Boks Eyüp Can

1992 Barcelona Judo Hülya Şenyurt

1992 Barcelona Güreş Ali Kayalı

1996 Atlanta Güreş Mehmet Akif Pirim

2000 Sidney Güreş Adem Bereket

2000 Sidney Tekvando Hamide Tosun

2004 Atina Güreş Mehmet Özal

2004 Atina Güreş Aydın Polatçı

2004 Atina Halter Reyhan Arabacıoğlu

2004 Atina Halter Sedat Artuç

2008 Pekin Boks Yakup Kılıç

2008 Pekin Tekvando Servet Tazegül

2008 Pekin Güreş Nazmi Avluca

2012 Londra Güreş Rıza Kayaalp

2016 Rio Güreş Cenk İldem

2016 Rio Güreş Soner Demirtaş

2016 Rio Tekvando Nur Tatar

2016 Rio Atletizm Yasmani Copello Escobar