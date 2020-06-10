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GeriTenis Olimpiyatlara katılacak tenisçiler 2021 Fransa Açık'tan sonra belirlenecek
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Hürriyet
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Tenis
AA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 13:51,Son Güncelleme:

Olimpiyatlara katılacak tenisçiler 2021 Fransa Açık'tan sonra belirlenecek

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Olimpiyatlara katılacak tenisçiler 2021 Fransa Açık'tan sonra belirlenecek
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2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak tenisçiler, 2021'deki Fransa Açık'tan sonraki Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralamalarına göre belirlenecek.

Uluslararası Tenis Federasyonundan (ITF) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen olimpiyatlara katılacak sporcuların ATP ve WTA'nın 7 Haziran 2021'deki sıralamalarına göre seçileceği duyuruldu.

2020 Tekerlekli Sandalye Paralimpik Oyunları'na katılacakların ise yine aynı tarihteki Uniqlo Tekerlekli Sandalye Tenis Tur sıralamasına göre belirleneceği aktarıldı.

Sporcuların, olimpiyatlara katılma kriterlerinin değişmediği belirtildi.

2021 Fransa Açık Tenis Turnuvası, 23 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Olimpiyatlara katılacak tenisçiler 2021 Fransa Açıktan sonra belirlenecek

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