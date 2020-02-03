Olimpiyatlara gitmedi Türk kulübüne geldi

Dört kez Almanya ve geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi boks kulübü seçilen EC BOXİNG, Ukrayna’nın star boksörü Viktor Faust’u transfer ederek, renklerine kattı. Kulübün yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, dünyada en çok ağır sıklet boksörü bünyelerinde barındıran kulüp olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, “Viktor Faust, dört kez Ukrayna şampiyonluğu ve iki kere de Avrupa şampiyonluğu yaşamış olan başarılı bir sporcudur. Eski Universum Boks Kulübü’nün menajeri Peter Hanraths, uzun süreden beri kulübümüz adına dünya çapında boksörler aramaktaydı. Hanraths, Sinan Şamil Sam, Klitchko kardeşler ve çok sayıda şampiyon boksörü profesyonel boksa kazandırmış tecrübeli bir isimdir. Kendisi bize Victor Faust’u tavsiye ederek, transfer imzalarını atmamız için gerekli tüm işlemleri yaptı. Biz dünyada büyük isim yapmış bir kulübüz ve bunun hakkını vermek zorundayız. Büyük maçlar kazanacak isimler istiyoruz. Bize sadece dünya şampiyonluğu yetmiyor, tüm federasyonlarda dünya şampiyonu olacak boksörler arıyoruz" şeklinde konuştu.



"Çok sporcu değil, başarılı sporcu alıyoruz"

Erol Ceylan, kulüp felsefelerini değiştirdiklerini vurgulayarak, “Artık bizim için sporcu sayısı değil de sporcu kalitesi önemli bundan sonra. Bize Amerika’da büyük maçlar kazanacak adamlar lazım. Erkan Teper, Ali Eren Demirezen, Christian Hammer, Milacic kardeşler gibi sporcularla dünyanın zirvesini zorlamak istiyoruz. Ağır sıklette dünya şampiyonu olmak istiyoruz ve bu doğrultuda transferlerimiz devam ediyor. Bu sene sonunda yapılacak olan Olimpiyatlarda başarılı olacak Türk boksörlerini de takip altına aldık ve Olimpiyatlardan sonra kendilerini transfer edeceğiz. Kulübümüzün baş antrenörü Bülent Başer ve teknik adamlarımızla birlikte Olimpiyatları takip edeceğiz. Bundan sonra çok sporcu değil de kaliteli sporcuya önem veriyoruz. Bu doğrultuda kalitesi tutmayan ve potansiyel görmediğimiz boksörlerle yollarımızı ayırdık ve ayırmaya da devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.



Bülent Başer, yeni boksöründen memnun

EC BOXİNG başantrenörü Bülent Başer, kulübe yeni transfer olan Victor Faust’tan çok memnun olduğunu belirterek, "Kendisi geleceğin Klitschkosu olarak adlandırılıyor boks dünyasında. Çok güçlü yumruklar ve uzun kollara sahip bir sporcu. Amatör tecrübesi de çok yüksek, bize düşen onu profesyonel boksa adapte ederek, güç ve tekniğini yükseltmektir. Bunu da en kısa zamanda başaracağımızdan eminiz" diye konuştu.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, yeni transfer Victor Faust’un iki metrelik bir dev olduğunu vurgulayarak, "Olimpiyatlar yerine kulübümüzü tercih etmesi EC BOXİNG’in dünya çapında nasıl bir başarıya imza attığının en güzel göstergesidir. Olimpiyatlardan bile daha iyi imkanlar sunduğumuz boksörlerin bizleri tercih etmesi ülkemiz adına da büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.