Olimpiyat yüzücüsü Şadan Derya Erke, vefat etti

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Eski olimpik milli yüzücü Derya Erke, vefat etti.

Yakalandığı amansız hastalığı yenik düşen rekortmen eski milli yüzücü ve olimpiyat sporcu Şadan Derya Erke, 2000 Sydney Yaz Olimpiyat Oyunları ve 2004 Atina Yaz Olimpiyat Oyunları’nda sırt üstü yüzmede Türkiye’yi temsil etti. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Erke, 2017 yılından beri İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul’da yüzme branşı sorumlusu olarak çok sayıda İstanbullunun hayatına dokundu.

SPOR İSTANBUL’DAN UĞURLANACAK

İki olimpiyat başta olmak üzere, ülkemizi çok sayıda uluslararası üst düzey organizasyonda başarıyla temsil eden Şadan Derya Erke, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Erke için ilk önce Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde saat 10.30’da veda töreni düzenlenecek. Erke, Ortaköy Büyükmecidiye Cami’inde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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BAKAN BAK'TAN DERYA ERKE İÇİN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski milli yüzücü Derya Erke'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında "Ülkemizi iki kez olimpiyatlarda temsil eden eski milli yüzücümüz Derya Erke'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Derya Erke'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ŞADAN DERYA ERKE’NİN BAŞARILARI;