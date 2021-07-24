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Tokyo2020
Haber Giriş: 24.07.2021 - 07:42 | Son Güncelleme:

Olimpiyat tarihinde bir ilk! Ülke bayraklarını...

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Olimpiyat tarihinde bir ilk! Ülke bayraklarını...

Tokyo 2020'nin açılış seremonisnde cinsiyet eşitliğine vurgu yapıldı. Oyunların açılış töreninde Covid-19 nedeniyle sporcuların bir araya gelememesine vurgu yapılarak, “Ayrıyız ama yalnız değiliz” teması işlendi.

Spor Arena - Oyunların açılış töreninde, Covid-19 ile yapılan mücadeleye dikkat çekildi. Pandemi nedeniyle sporcuların bir araya gelememesine vurgu yapılan dans gösterisinde “Ayrıyız ama yalnız değiliz” teması işlendi.

TÖRENİ NARUHITO AÇTI

Törenin açılışını Japonya İmparatoru Naruhito gerçekleştirdi. 1964 Tokyo Olimpiyatları'nın açılışını da Naruhito'nun dedesi gerçekleştirmişti.

MACRON VE JILL BIDEN KATILDI

Açılışa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden da yer aldı.

TOKYO'DA BİR İLK

Cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için seremonide ülkelerin bayraklarını ilk kez 2’şer sporcu taşıdı. Türkiye adına bu görevi Merve Tuncel ile Berke Saka üstlendi.

Olimpiyat tarihinde bir ilk Ülke bayraklarını...

RUSLARA BAYRAK YASAĞI

Doping skandalı sebebiyle oyunlara katılmasına izin verilmeyen Rusya’dan gelen sporcular, ülkelerinin bayrağıyla geçit töreninde yer alamadı.

SIĞINMACILAR DA TÖRENDE

Tokyo’da Sığınmacı Sporcular Takımı da yer aldı. Bayrağı yüzücü Yusra Mardini (Suriye) ile atlet Tachlowini Gabriyesos (Eritre) taşıdı.

TÖREN SIRASINDA PROTESTO

Açılış töreni sırasında Japonya Ulusal Stadı dışında olimpiyatların yapılmasına tepki gösteren bir grup Japon protesto gösterisi yaptı.

Olimpiyat tarihinde bir ilk Ülke bayraklarını...

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