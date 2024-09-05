×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte tokat atan şahıs tutuklandı! Hakkında birçok suç kaydı var...

Güncelleme Tarihi:

#Busenaz Sürmeneli#Boks#Trafik
Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneliye trafikte tokat atan şahıs tutuklandı Hakkında birçok suç kaydı var...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 10:35

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Trabzon'da otomobiliyle seyir halinde olduğu esnada bir kamyon şoförüyle yaşadığı tartışma sonrası saldırıya uğradı.

Haberin Devamı

Trabzon'da’da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli (26), otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı ’yol verme’ tartışmasında önüne kıran kamyonetten inen sürücü Sedat Karatay’ın (46) tokatlı saldırısına uğradı.

Polisin gözaltına aldığı şüpheli, ’Kasten yaralama’ ve ’hakaret’ suçlarından tutuklandı.Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana geldi.

Gözden KaçmasınRezan Epözdemir, Galatasarayda karaborsa bilet satışı iddialarını Hürriyete değerlendirdi: Adı geçen yöneticilerin fiili yetkileri askıya alınmalıRezan Epözdemir, Galatasaray'da 'karaborsa bilet satışı' iddialarını Hürriyet'e değerlendirdi: Adı geçen yöneticilerin fiili yetkileri askıya alınmalıHaberi Görüntüle

Giresun yönüne giden 61 KS 409 plakalı kamyonetin sürücüsü Sedat Karatay, kuvvetli sağanakla su birikintisi oluşan yolda trafiğin ağır ilerlemesi sonucu önünde seyreden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli’nin kullandığı otomobili sollamak istedi.

TOKAT ATTI, KÜFÜRLER SAVURDU

Haberin Devamı

Karatay, ’yol verme’ tartışması nedeniyle, Sürmeneli’nin otomobilinin önüne kırdı. Duran aracından inen Karatay, iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli’ye tokat attı. Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneliye trafikte tokat atan şahıs tutuklandı Hakkında birçok suç kaydı var...

TUTUKLANDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltı sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından ’Kasten yaralama’ ve ’Hakaret’ suçlarından tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Busenaz Sürmeneli#Boks#Trafik

BAKMADAN GEÇME!