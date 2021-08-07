Olimpiyat şampiyonu Hongchan Quan'ın sakinliğinin arkasındaki hüzünlü hikaye

Spor Servisi / Ertuğrul GÜNEŞ - Henüz 14 yaşındaki Çinli sporcu Hongchan Quan, erkekler 10 metre kule atlamada altın madalya kazanırken, ikinci ve dördüncü turda tüm jüriden 10 tam puan almıştı. Etkileyici performansına rağmen atlayışları sonrasında verilen yüksek karşın rağmen hiçbir şekilde heyecanlı görünmeyen genç sporcunun bu durgunluğunun nedeni belli oldu. 1 metre 43 santim boyundaki Quan, annesinin rahatsızlığı nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, “Annem için atlıyorum. Kendisi şu anda hasta ve henüz sebebi bulunamadı. Onun iyileşmesini istiyorum. Anneme yardım etmek, hastalığını iyileştirmek için çok para kazanmak istiyorum” şeklinde konuştu.

DEVİREMEYİNCE ISIRDI

Kazak güreşçi Nurislam Sanayev, erkekler serbest stil 57 kilonun yarı finalinde Hintli Ravi Kumar Dahiya karşısında adeta savaştı! Maç sırasında Dahiya’nın kolunu ısıran Sanayev, buna rağmen tuşla yenilmekten kurtulamadı. Finale çıkan Dahiya’ya buz tedavisi uygulanırken, kolundaki ısırık izi uzak mesafeden dahi rahatlıkla görüldü.

OLİMPİYATLARIN ‘GÖBEKLİ’ TEK YÜZÜCÜSÜ FİNALİ GÖREMEDİ

Palau’yu temsil eden yüzücü Shawn Dinglius-Wallace, performansından ziyade fiziksel yapısıyla öne çıktı. Yüzme gibi vücudun tüm bölümlerini çalıştıran bir sporda Wallace’ın göbeği, diğer sporcuların da dikkatini çekti. 50 metre serbest stil elemelerinde yarışan Wallace, 6 sporcu arasında 4. oldu ve finale yükselemedi.

KENYALI ATLET FAİTH KİPYEGON TOKYO’DA 33 YILLIK REKORU KIRDI

Tokyo 2020’de kadınlar 1500 metre yarışında 33 yıllık rekor tarihe gömüldü. Kenyalı Faith Kipyegon, 3.54.50 ile Rio’dan sonra bir kez daha altın madalya kazanırken, yeni dünya rekorunun da sahibi oldu. Kadınlar 400 metrede Bahamalar’dan Shaunae Miller-Uibo 48.36 ile altın madalyayı boynuna geçirdi. Kadın futbolunda ise İsveç’i normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten finalde, penaltılarda 3-2 deviren Kanada tarihinde ilk kez altın madalya aldı.

YARIŞIN SON METRELERİNDEKİ İSTİFRA MADALYAYA MAL OLDU

Japon Masatora Kawano, 50 kilometre yürüyüş yarışında zorlayıcı şartlar sonrasında son bölümde istifra etmek için kenara geldi. Bu sırada rakiplerinin kendisini geçmesine sinirlenen Kawano, öfkesinden yeri yumrukladı. Kawano yarışı 6. sırada bitirebildi.

İNGİLİZLERİN BOKSÖRÜ DE AYNI! İKİNCİLİĞİ KABUL ETMİYORLAR

EURO 2020 finalinde İtalya’ya kaybettikten sonra boyunlarına takılan ikincilik madalyasını anında çıkararak kabul etmeyen İngiltere Milli Futbol Takımı oyuncularının bu hareketi çok tartışılmıştı. Tokyo 2020’de de İngiliz boksör Benjamin Whittaker, Kübalı Arlen Lopez’e kaybettiği müsabaka sonrasında madalyayı anında çıkardı ve cebine koydu.

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