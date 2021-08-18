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GeriFutbol Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin acı günü
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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin acı günü

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Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin acı günü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin anneannesi Sürmeli Sivri vefat etti.

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Olimpiyat şampiyonu sporcumuz Busenaz Sürmeneli'nin anneannesi, antrenörümüz Cahit Süme'nin kayınvalidesi Sürmeli Sivri'nin vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sürmeli Sivri'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

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