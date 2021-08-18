Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin acı günü

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:



"Olimpiyat şampiyonu sporcumuz Busenaz Sürmeneli'nin anneannesi, antrenörümüz Cahit Süme'nin kayınvalidesi Sürmeli Sivri'nin vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sürmeli Sivri'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."