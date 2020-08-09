Olimpiyat şampiyonu atlet Conseslus Kipruto koronavirüse yakalandı

2016 Rio Olimpiyatları'nın yanı sıra 2017 ve 2019 dünya şampiyonalarında da altın madalya kazanan Kipruto, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.



25 yaşındaki Kenyalı atlet, "Dünya zor bir dönemden geçiyor ve hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Bu yüzden ne yazık ki Elmas Lig'in 14 Ağustos'taki Monaco ayağına katılamayacağım. Dünya rekorunu kırmayı planlıyordum." ifadelerini kullandı.