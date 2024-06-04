Olimpiyat madalyası Filenin Sultanları'nı çağırıyor

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Milli Takım sezonu denilince artık gözler, kulaklar A Milli Kadın Voleybol Takımımıza çevriliyor. Özellikle geçen sezon elde ettikleri başarılarla çıtayı en üst seviyeye taşıyarak Dünya 1 numarası dümenine geçen takımımız bu yıl da Olimpiyat Oyunları’nda kürsü hedefiyle hazırlıklarını, önemli bir turnuva olan Milletler Ligi ile sürdürüyor. Tam zamanlı, tam kapasiteyle sahada yer alan birbirinden değerli takımımız kendilerini sportif yaşamlarında misafir olarak hissetmiyor, tam bir ev sahibi etkisi yaratıyorlar.

REKORLAR DA MAÇLAR DA BiZiM

Geminin kaptanının rüştü durgun havalarda belli olmaz, zorlu koşullarda yaptıkları onu kaptan yapar’ derler. Takımımız da; yeniliyor ama pes etmiyor. Öğreniyor, çabalıyor, mücadele ediyor ve kazanıyor. Kazanırken de rekor üzerine rekor kırıyor. Bu gelişim yolculuğunda da herkese rol model oluyorlar. Sistematik sabır, kalıcı dayanıklılık, sürdürülebilir mücadele gücünün ne demek olduğunu gösteriyorlar. Heves edenle hedef koyan arasındaki farkı ispatlıyorlar. Sadece takımın performansı değil, bireysel yetenekler de parıl parıl parlıyor.

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MELiSA VARGAS ADETA UÇUYOR

Geçen yıldan bu yana takımımızda ‘fark yaratan’ olarak harika performans ortaya koyan Vargas, durdurulamıyor. Sezon içindeki sakatlığının ardından geri dönüşünde hem takımı Fenerbahçe’yi kupaya taşıdı hem de şu an milli takımımızda pırıl pırıl parlamaya devam ediyor. Gücün ve patlayıcı kuvvetin sınırlarını altüst ediyor.

Milletler Ligi ikinci ayak maçlarında ABD ile oynanan maçta öyle bir smaç vuruyor ki!!!! 121KM/H!!! Saatte 121 km hızla vurulan bu smacın ardından boynunu, kolunu, omzunu tutuyor. Vurduktan sonra yere düşüyor ve tekrar kalkıyor. Sanki küllerinden yeniden doğan Anka Kuşu misali parlıyor, gözleri kamaştırıyor.

Öyle bir hüner sergiliyor ki, kendine hayran bırakıyor. Sanki bir sporcuda, voleybolcuda olması gereken bütün özellikler onda toplanmış adeta. Simurg havada hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

BiNLERCE ALKIŞ EBRAR’A

Milletler Ligi tarihine damga vuran diğer yıldızımız da Ebrar Karakurt! 2018 yılından bu yana toplam 1160 sayı!!! Onun enerjisi, her yıl üzerine koyarak yükselen performansı da rekor tabelasında en üstü hak ediyor. Yıllardır kendi konfor alanından uzaklaşıp hem İtalya ve Rusya Ligi’nde oynadığı top, seviyesini her geçen gün yukarı taşıyor. Bu istikrar yakalanması kolay bir şey değil! Tüm dünya yıldızları arasından sıyrılarak kutup yıldızı olmak Ebrar’a çok ama çok yakışıyor.

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2024 OLiMPiYAT OYUNLARINA DOĞRU

Paris 2024 öncesi Milletler Ligi’nde 8 maçta 6 galibiyetimiz var. 16 takımdan ilk 8 finallere gidecek. 2018’de gümüş, 2021’de bronz ve 2023’te altın madalya ile kürsüde hat-trick yapmak ve son şampiyon unvanı ile burada olmak ayrı gurur. Her hafta üzerine koyarak oynuyoruz. Bu yılın en büyük hedefi de olimpiyat kürsüsü. 2012’de ilk kez katıldığımızda 9. olmuştuk. Tokyo’dan 5. olarak ayrıldık. Ama bu sene hikayemiz, özgüvenimiz, biriktirdiklerimiz, tecrübemiz bize kürsüyü işaret ediyor. Olimpiyat mottosu; ‘Daha ileriye, daha yükseğe, daha güçlü ve daha hızlı!’ Tam da böyle bir yoldayız. Sakatlıklar geçtiğinde daha da güçleneceğiz. Eda temposunu yakalıyor. Zehra ve Hande’nin dönüşünü bekliyoruz. Bu yol uzun, zorlu ve onurlu! İnancımız tam. Yol açık olsun! Çok gururluyuz.