Olimpiyat madalyalı sporcular tarihi başarılarının hikayelerini anlattı

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Olimpiyat Madalyalı Sporcular wellness hafta sonu etkinliğinde bir araya gelerek tarihi başarılarının hikayelerini anlattı.
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Akdeniz Bölgesi'nin en köklü ve öncü turizm markalarından biri olan Barut Hotels, 10-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Hafta Sonu etkinliğiyle birlikte Anda Barut Collection'ı, Didim Delice Yarımadası'nda hizmete açarken buraya katılan olimpiyat şampiyonları spor yapma imkanı buldu.
Anda Barut Collection, Didim'de yaptığı otelle bölgeyi ekonomik ve sosyal açıdan canlandırırken, tarihi bölgeyi en gözde turistik merkezlerden biri haline getirdi. 10-12 Mayıs tarihlerinde, olimpiyat madalyalı dünya çapında ünlü Türk ve yabancı sporcuların katılımıyla düzenlenen "Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Hafta Sonu" etkinliği ile görkemli bir açılış gerçekleşti. Etkinliğe katılan misafirler; koşu, plaj fitness, yüzme, kürek çekme, yoga, dans gibi çeşitli spor aktivitelerini olimpiyat madalyalı sporcularla birlikte deneyimleme fırsatı buldular.
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Etkinliğe olimpiyatlarda ülkelerini temsil etmiş ve madalya kazanmış birçok sporcu katıldı. İngiliz Olimpiyat Sporcuları arasında; Francis Morgan Thompson gibi dekatletlerin yanı sıra atletizmde üç kez dünya şampiyonu ve bir Olimpiyat gümüş madalyası sahibi olan Jamie Baulch, uzun mesafe koşularında 10 dünya rekorunun sahibi olan Paula Radcliffe serbest stil yüzmede iki altın madalya kazanan ve İngiltere'nin ilk Olimpik yüzme şampiyonu ünvanını elinde bulunduran Rebecca Adlington'ın yanı sıra dalgıç Leon Roy Taylor, dansçılar James ve Ola Jordan ile atletizmde uzmanlaşmış Colin Jackson yer aldı.
Hafta sonunda gerçekleştirilen organizasyonda Türk sporcular da bulundu. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalda kazanan milli kareteci Uğur Aktaş'ın yanı sıra cimnastik branşında Türkiye'yi Avrupa Oyunları'nda temsil eden Tutya Yılmaz, milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, gençler klasik yay kategorisinde dünya rekorunun sahibi olan Gülnaz Büşranur Coşkun, sprint ve mesafe koşularında başarı elde etmiş ve Balkan rekorunu kıran Milli atlet Çiçek Solon Şensoy'un yanı sıra 85 yaşında hala aktif olaran mücadele eden milli atlet Oktay Şensoy da etkinliğe katıldı.