Olimpiyat madalyalı sporcular tarihi başarılarının hikayelerini anlattı

Akdeniz Bölgesi'nin en köklü ve öncü turizm markalarından biri olan Barut Hotels, 10-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Hafta Sonu etkinliğiyle birlikte Anda Barut Collection'ı, Didim Delice Yarımadası'nda hizmete açarken buraya katılan olimpiyat şampiyonları spor yapma imkanı buldu.

Anda Barut Collection, Didim'de yaptığı otelle bölgeyi ekonomik ve sosyal açıdan canlandırırken, tarihi bölgeyi en gözde turistik merkezlerden biri haline getirdi. 10-12 Mayıs tarihlerinde, olimpiyat madalyalı dünya çapında ünlü Türk ve yabancı sporcuların katılımıyla düzenlenen "Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Hafta Sonu" etkinliği ile görkemli bir açılış gerçekleşti. Etkinliğe katılan misafirler; koşu, plaj fitness, yüzme, kürek çekme, yoga, dans gibi çeşitli spor aktivitelerini olimpiyat madalyalı sporcularla birlikte deneyimleme fırsatı buldular.

Etkinliğe olimpiyatlarda ülkelerini temsil etmiş ve madalya kazanmış birçok sporcu katıldı. İngiliz Olimpiyat Sporcuları arasında; Francis Morgan Thompson gibi dekatletlerin yanı sıra atletizmde üç kez dünya şampiyonu ve bir Olimpiyat gümüş madalyası sahibi olan Jamie Baulch, uzun mesafe koşularında 10 dünya rekorunun sahibi olan Paula Radcliffe serbest stil yüzmede iki altın madalya kazanan ve İngiltere'nin ilk Olimpik yüzme şampiyonu ünvanını elinde bulunduran Rebecca Adlington'ın yanı sıra dalgıç Leon Roy Taylor, dansçılar James ve Ola Jordan ile atletizmde uzmanlaşmış Colin Jackson yer aldı.

UĞUR AKTAŞ, YASEMİN ECEM ANAGÖZ GİBİ TÜRK SPORCULAR DA YER ALDI

Hafta sonunda gerçekleştirilen organizasyonda Türk sporcular da bulundu. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalda kazanan milli kareteci Uğur Aktaş'ın yanı sıra cimnastik branşında Türkiye'yi Avrupa Oyunları'nda temsil eden Tutya Yılmaz, milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, gençler klasik yay kategorisinde dünya rekorunun sahibi olan Gülnaz Büşranur Coşkun, sprint ve mesafe koşularında başarı elde etmiş ve Balkan rekorunu kıran Milli atlet Çiçek Solon Şensoy'un yanı sıra 85 yaşında hala aktif olaran mücadele eden milli atlet Oktay Şensoy da etkinliğe katıldı.

NEFİSE KARATAY OLİMPİYAT MADALYALI SPORCULARLA BİRLİKTE SPOR YAPTI

Anda Barut Collection'da düzenlenen wellness etkinliğine katılan Nefise Karatay; olimpiyat madalyalı kürekçi Vicky Thornley'den kürek dersleri aldı. Karatay; "Spor yapmayı çok seviyorum. Olimpiyat sporcularıyla birlikte spor yapmak benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Çok eğlenceli, çok pozitif ve çok ve donanımlılar. Komplike bir antrenman yapmak yerine çok temel hareketlerle çok dinamik antrenmanlar yaptıklarına tanık oldum. Benim spor rutinim ise haftada üç gün spor eğitmenimle ağırlık çalışıyorum ve kardiyo yapıyorum. Ayrıca zaten sürekli yürüyüş yapıyorum. Aktivite yaparken kızımla da yapabileceğim aktiviteleri düşünüyorum o nedenle Maya'yı bu yaz yelken kursuna göndermeyi planlıyordum, kürek sporu çok hoşuma gitti ben de artık kızım yelken yaparken kürek çekerim. Ben Didim'e daha önce tatil için gelmemiştim ama artık Anda Barut Collection yeni tatil destinasyonum. Doğayla baş başa kalabileceğim, sakin ortamıyla beni şarj edecek ve tüm negatif enerjimi alacak tatil için ideal bir yer. Estetik olarak o kadar güzel ki gözünüzü rahatsız eden hiçbir şey yok. Burada gözünüz kulağını ruhunuz temizleniyor" şeklinde konuştu.

İNGİLİZ REKABETÇİ DALGIÇ LEON ROY TAYLOR'DAN TÜRK SPORCULARA MESAJ

Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Hafta Sonu etkinliğinde yer alan eski İngiliz rekabetçi dalgıç Leon Roy Taylor, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporculara mesaj yolladı. Taylor, "Her anın tadını çıkarın çünkü bu oyunlar başladıktan sonra zaman çok hızlı geçecek, bol şans" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte yer alan sporcular ve yakaladıkları başarılar şöyle:

İNGİLİZ SPORCULAR 1. Francis Morgan Thompson: İngiliz eski dekatlet. 1980 ve 1984 Olimpiyat Oyunları'nda dekatlon altın madalyasını kazandı ve dört kez dünya rekorunu kırmıştır. 2. Jamie Baulch: Atletizm, Olimpiyat gümüş madalyası 3x Dünya Şampiyonu. 3. James Jordan: Dance Schred dersi veriyor. Etkinlikte Aqua Fit ve Boxing Fit dersi verdi. 4. Ola Jordan: Dance Schred dersi veriyor. Etkinlikte Aqua Fit ve Boxing Fit dersi verdi. 5. Paula Radcliffe: Uzun mesafe koşularında yarışan İngiliz atlet. Halihazırda 10 dünya rekorunun sahibidir. 6. Leon Roy Taylor: Eski İngiliz rekabetçi dalgıç. Dalış kariyeri boyunca Atina Olimpiyatları'nda gümüş madalya da dahil olmak üzere tüm önemli uluslararası etkinliklerde madalya kazandı. Etkinlikte yoga dersi verdi. 7. Ian Waite: Etkinlikte Fitsteps dersi verdi. 8. Colin Jackson: 110 metrelik engellerde uzmanlaşmış Galli eski bir sprint ve engelli atlet. Etkinlikte Circuits dersi verecek. 9. Denise Lewis: Dame Denise Rosemarie Lewis DBE (27 Ağustos 1972 doğumlu) bir İngiliz spor sunucusu, spor yöneticisi ve eski atletizm konusunda uzmanlaşmış atlet heptatlon. 2000 Sidney Olimpiyatları'nda heptatlonda altın madalya kazandı, iki kez İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları şampiyonu oldu, 1998 Avrupa Şampiyonu oldu ve 1997 ve 1999'da Dünya Şampiyonası gümüş madalyaları kazandı. Etkinlikte Circuits dersi verdi. 10. Rebecca Adlington: Uluslararası yarışmalarda serbest stil etkinliklerinde uzmanlaşmış ingiliz eski rekabetçi yüzücü. 2008 Yaz Olimpiyatları'nda 400 metre serbest ve 800 metre serbest stilde iki altın madalya kazandı ve 800 metre finalde Janet Evans'ın 19 yaşındaki dünya rekorunu kırdı. Adlington, 1988'den beri İngiltere'nin ilk Olimpik yüzme şampiyonu ve 1908'den beri iki Olimpiyat altın madalyası kazanan ilk ingiliz yüzücüydü. Etkinlikte yüzme dersi verdi. 11. Vicky Thornley: Olimpiyat gümüş madalyası. Etkinlikte kürek çekme dersi verdi. 12. Richard Egington: Olimpik atletizm. Etkinlikte kürek çekme dersi verdi.

TÜRK SPORCULAR

1. Tutya Yılmaz: Türk jimnastikçi. İTÜ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Jimnastik sporuna 4 yaşında başlayan Yılmaz, 16 yaşındayken Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Final gören sporcu, 50,831 toplam puanla 13. oldu.

2. Yasemin Ecem Anagöz: Uluslararası okçuluk kariyerine 2013 yılında başlayan sporcu, Ağustos 2022 itibarıyla dünya sıralamasında 30. sıradadır.

3. Uğur Aktaş: Türk karetecidir. 14 yaşındayken yıldızlar, ümitler, gençler 21 yaş altı Türkiye şampiyonasında 3. oldu ve böylece ilk ulusal başarısını elde etti. Sonraki yıllarda farklı yaşlarda düzenlenen birçok Türkiye ve Uluslararası karate şampiyonalarında birincilikler elde etmeyi sürdürdü. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 84 kg'da 2016, 2017, 2019 ve 2021 yıllarında olmak üzere 4 kez Avrupa şampiyonu olmuştur.

4. Gülnaz Büşranur Coşkun: olimpik kategorisinde yarışan Türk okçudur. ABD'de 8-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda Yasemin Ecem Anagöz, Aybüke Gümrükçü, Gülnaz Büşranur Çoşkun'tan oluşan klasik yay yıldız kadın takımı gümüş madalya kazandı.Bulgaristan'da 30 Temmuz-3 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirile Avrupa Grand Prix'sinde Mete Gazoz ile 1333 puana ulaşarak klasik yay kategorisinde gençler karışık takım dünya rekorunu kırdı.

5. Çiçek Solon Şensoy: Milli atlet. Toplam 18 Avrupa ülkesinden en küçüğü 35 ve en büyüğü 90 yaşının üzerinde olan 3442 atletin sprint ve mesafe koşuları yanı sıra atma ve atlama branşlarında mücadele ettiği organizasyonda 60 metreyi 12.56'lık süre ile tamamlayan Çiçek Solon Şensoy, 4. Sırayı almasına rağmen elde ettiği derece ile "Tüm Zamanlar Balkan Rekoru" ve "Yeni Türkiye Rekoru" unvanlarının sahibi.

6. Oktay Şensoy: 85 yaşındaki milli atlet, Balkanlar'da da bir çok şampiyonada derece elde etti.