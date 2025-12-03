Olimpiyat açılışı gibiydi! Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki koreografinin maliyeti belli oldu

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Kulübü ve taraftarların ortak girişimiyle Galatasaray derbisi öncesinde statta gerçekleştirilen görsel şölenin detayları ortaya çıktı. Her şey sarı lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran’ın “Fenerbahçe ruhunu yansıtan bir koreografi istiyorum” sözleriyle başladı.

Başkanın talebi sonrası Fenerbahçe kulübünün iletişimcileri ile taraftarlar bir araya gelerek planlama yaptı.

MÜZiĞi KENDiLERi BESTELEDi

Önce ışık şovda kullanılan “Karanlık çöktüğünde bir fener aydınlatır geceyi” sözlerini bir şarkı haline getirip bestesini de kendileri yaptılar. Kuzey Tribünü’nde ‘Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçe’, Maraton Tribününde ‘Dök bizi sokaklara’ yazılı pankartı açılırken, Süper Toto Tribünü’nde ise ‘Mazinde şanlı forma, miras oldu yarınlara’ yazılı pankartın üzerine Lefter ve Tedesco ile oyuncuların olduğu koreografinin açıldığı sırada çalınan müziği de Fenerbahçeliler besteledi.

Haberin Devamı

Işık oyunlarını da yine iletişim ekibi organize ederken görsel şölenin toplamda 3 milyon TL’ye mal olduğu ortaya çıktı. Ancak gerek ışıkcıların gerekse pankartları ve koreografiği boyayanların F.Bahçe kulübünden herhangi bir ücret almadığı öğrenildi.