Olimpik sporculara Tokyo öncesi Bakan Kasapoğlu morali!
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Temmuz’da başlayacak olan Tokyo 2020 Olimpiyatları’na hazırlanan milli sporculara kamp yaptıkları İzmir’de ziyarette bulundu. Milli sporcuların antrenmanlarını izleyerek onlarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, barbekü de yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanan milli sporcularla kamp yaptıkları İzmir Atletizm Yüksek Performans Merkezi’nde bir araya geldi. Kasapoğlu, cimnastikte Nazlı Savranbaşı, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Adem Asil, boksta Necat Ekinci, Bayram Malkan, Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız, Batuhan Çiftçi, tekvandoda Hakan Reçber, yüzmede Emre Sakçı, atletizmde Tuğçe Şahutoğlu, Emel Dereli ve paralimpik teniste ise Büşra Ün ile sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı
Sporculara özel hediye
Milli sporcularla yakından ilgilenen, ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Bakan Kasapoğlu, ardından her branştaki antrenmanları izledi.
Kasapoğlu, daha sonra yine Atletizm Yüksek Performans Merkezi’nde barbeküde sporcularla bir araya geldi. Izgaranın başına geçen Bakan Kasapoğlu, köfte pişirip milli sporculara ikram etti. Milli sporculara Tokyo 2020’de çok güvendiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, başarı dileğinde bulunurken, sporculara olimpiyat özelinde hazırlattığı hediyeleri takdim etti. Ay yıldızlı sporcular da Bakan Kasapoğlu’na verdiği destek ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.