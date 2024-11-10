Olimpik Lyon'da Wilfried Zaha çıkmazı! Galatasaray'a dönüş iddiası ve maaş detayı...

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30 Ağustos 2024 tarihinde 3 milyon euro bedelle Galatasaray'dan Fransız ekibi Olimpik Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Fransa'da istenileni veremedi.

Lyon forması ile tüm kulvarlarda yalnızca 5 maçta 122 dakika süre alabilen Fildişili hücum oyuncusu bu müsabakalarda 1 asist kaydetti.

Teknik heyetle yıldızı bir türlü barışmayan Zaha, performansı sebebiyle taraftarlar tarafından da sevilmedi.

Buna göre L'Equipe'te yer alan haberde; Fransız ekibinde beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha, kış transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma geri dönebilir.

MAAŞIN BÜYÜK KISMINI GALATASARAY ÖDÜYOR

Öte yandan haberin detayında ise 32 yaşındaki futbolcunun maaşının büyük bir kısmını Galatasaray'ın ödemesine rağmen Lyon'un geriye kalan yükten kurtulmayı planladığı belirtildi.

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"TAKIMLA BİRLİKTE MÜCADELE ETMİYOR"

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Wifried Zaha'nın kadro dışı kalması hakkında, "Zaha'nın kendisinden ne beklendiğini anlaması gerekiyor. Ona Wilfried Zaha'yı kadromuza kattığımızı, dolayısıyla Wilfried Zaha'ya sahip olmak istediğimizi söyledim. Şu an için bu karar oyuncu olarak yetenekleriyle ilgili değil, takımla birlikte mücadele etmemesiyle ilgili." ifadelerini kullanmıştı.

HOCASINA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YANIT VERMİŞTİ

Teknik direktör Pierre Sage, takımının Nantes'i deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkmış ve oyuncusunu kamuoyu önünde eleştirmişti. Bu duruma sinirlenen Wilfried Zaha, hocasına sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepki vermişti. 31 yaşındaki oyuncu, "Umrumda gibi mi görünüyor?" ifadelerini yaptığı paylaşımda kullanmıştı.

OKAN BURUK İLE DE SORUN YAŞAMIŞTI

Pierre Sage ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de sorun yaşamıştı. Tecrübeli teknik adam, basın mensuplarına Zaha'nın sahada olduğu dakikalarda takım olarak üretim yapamadıklarını söylemişti.