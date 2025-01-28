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Olimpik Lyon'da ayrılık! Resmen açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Pierre Sage#Fransa Ligi#Lyon
Olimpik Lyonda ayrılık Resmen açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 13:05

Fransa Lig 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'da, teknik direktör Pierre Sage ile yolların ayrıldığı resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

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Fransa ekibi Olimpik Lyon'da teknik direktör Pierre Sage ile yollar ayrıldı.

Olimpik Lyon Kulübü, Kasım 2023'te takımın başına geçen 45 yaşındaki Fransız çalıştırıcının görevine son verildiğini duyurdu.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 19 hafta sonunda 30 puan toplayan Lyon, 6. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Türk temsilcileri ile iki kez karşılaşan Lyon, evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi, Fenerbahçe deplasmanında ise 0-0 berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde 7 haftada 14 puan alan Lyon, lig aşamasının bitimine bir hafta kala 5. basamakta yer buldu.

Lyon, Fransa Kupası son 32 turunda ise 5. lig takımı Bourgoin'e elenerek hayal kırıklığı yarattı.

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#Pierre Sage#Fransa Ligi#Lyon

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