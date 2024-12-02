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Lyon futbolcusu Mikautadze'ye silahlı soygun şoku: '150 - 200 bin euro değerinde!...

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#Georges Mikautadze#Olimpik Lyon#Ligue 1
Lyon futbolcusu Mikautadzeye silahlı soygun şoku: 150 - 200 bin euro değerinde...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 15:40

Olimpik Lyon'un yıldız futbolcusu Georges Mikautadze silahlı soyguna uğradı. Gürcü oyuncunun lüks eşyalarının çalındığı belirtilirken Mikautadze'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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EURO 2024'te gösterdiği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan Georges Mikautadze, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 18.50 milyon euro karşılığında Metz'den Olimpik Lyon'a transfer oldu.

Takımının Metz'i 4-1 mağlup ettiği maçın ardından evine dönmek için yola koyulan 24 yaşındaki oyuncu, silahlı bir soygunla sarsıldı.

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HIRSIZLAR TARAFINDAN ALIKONULDU

Actu.fr gazetesinin haberine göre karşılaşmanın ardından şehir merkezinin yakınındaki evine dönmeye hazırlanan Mikautadze, arabasından indiği anda iki tane silahlı soyguncu tarafından alıkonuldu.

Soyguncular yıldız futbolcuyu silahla tehdit ederek zorla evine girdi.

 

LÜKS EŞYALARI ÇALINDI

24 yaşındaki futbolcunun saati de dahil olmak üzere 150 bin euro ila 200 bin euro değerindeki lüks eşyasının çalındığı bildirilirken Mikautadze'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Lyon polisinin de soyguncuları yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bilgisine de haberde yer verildi.

 

BU SEZON 4 GOL ATTI

Silahlı soygun şokuyla sarsılan Georges Mikautadze, bu sezon Olimpik Lyon forması altında 17 maça çıktı. Bu maçlarda 663 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, bu dakikalarda takımına 4 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

 

LYON LİGDE 5. SIRADA

2024/2025 sezonunun ilk 13 haftasının sonunda 22 puan toplayan Olimpik Lyon, Ligue 1'in beşinci sırasında yer alıyor.

Fransız ekibi, ligin 14. haftasında Angers'in konuğu olacak. 7 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak

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#Georges Mikautadze#Olimpik Lyon#Ligue 1

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