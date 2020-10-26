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Haber Giriş: 26.10.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Uluslararası Balkan Turnuvası'nda 3 madalya aldı

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Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Uluslararası Balkan Turnuvası'nda 3 madalya aldı
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Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Uluslararası Balkan Turnuvası'nda 3 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki turnuvada milli boksörlerin, birer altın, gümüş ve bronz madalya elde ettiği ifade edildi.

75 kiloda Şennur Demir'in Brezilyalı rakibi Flavia Figureido'yu mağlup ederek altın madalya kazandığı belirtildi. Busenaz Çakıroğlu'nun 51 kiloda gümüş, Aycan Güldağı'nın ise 57 kiloda bronz madalya elde ettiği aktarıldı.

Busenaz Sürmeneli'nin ise 69 kilo müsabakalarına sakatlığı nedeniyle çıkmadığı kaydedildi.

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Uluslararası Balkan Turnuvasında 3 madalya aldı

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