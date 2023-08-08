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Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ile Sarı Kırmızılı temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu mücadelesine çıkacak. Rakibi ile en son 2012 yılında karşılaşan ve sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, bu kez Şampiyonlar Ligi grup etaplarına kalabilmek için savaş verecek. Peki, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, o detaylar

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu.

ICARDİ VE TORREİRA YEDEK

Lucas Torreira ve Mauro Icardi, Galatasaray'ın Olimpija ile oynayacağı maça yedek kulübesinde başlayacak.

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

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Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, 8 Ağustos 2023 tarihinde Slovenya'nın Ljubljana şehrinde oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.