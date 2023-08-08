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Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman? Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi? Aslan tur kapısını aralamak için sahada

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Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi Aslan tur kapısını aralamak için sahada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 18:05

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı canlı yayınla naklen ekranlara geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele devam ediyor. Tur için sahada önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan temsilcimiz Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı öncesi son taktik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı bu akşam ekranlarda olacak. Peki, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı canlı yayın izleme bilgisi.

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Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ile Sarı Kırmızılı temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu mücadelesine çıkacak. Rakibi ile en son 2012 yılında karşılaşan ve sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, bu kez Şampiyonlar Ligi grup etaplarına kalabilmek için savaş verecek. Peki, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, o detaylar

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu.

ICARDİ VE TORREİRA YEDEK

Lucas Torreira ve Mauro Icardi, Galatasaray'ın Olimpija ile oynayacağı maça yedek kulübesinde başlayacak.

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

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Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, 8 Ağustos 2023 tarihinde Slovenya'nın Ljubljana şehrinde oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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