Olimpija, Eyüpspor’u FIFA’ya şikayet etti

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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor, geçen yıl Slovenya’nın Olimpija Ljubljana kulübünden transfer ettiği orta saha oyuncusu Svit Seslar için ödemesi gereken bonservis bedelinin 3. taksidini yatırmadığı için FiFA nezdinde mahkemeye verildi.

2 MiLYON EURO’YA ALINDI

Olimpija Ljubljana Kulübü Başkanı Adam Delius, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Biz, Olimpija Ljubljana Kulübü olarak gerekli toleransı gösterdik. 31 Mayıs 2024’te ödenmesi gereken 400 bin Euro ve devamında alacağımız 1 milyon 200 bin Euro için hukuki süreç devam ediyor. Ödeme yapılmaması halinde Eyüpspor’un bir alt lige düşürülmesi bile gündeme gelebilir. FİFA, katı fakat adil kuralları olan bir kurumdur” dedi. 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 22 yaşındaki Svit Seslar, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 22 maçta oynayıp 2 gol, 2 asist üretti.