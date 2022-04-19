Olimpia Milano'yu farklı yenen Anadolu Efes, avantajı eline geçirdi

THY Euroleague Play-off ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Olimpia Milano’yu 64-48’lik skorla mağlup etti.
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Robert Lottermoser xx, Carlos Juan Garcia xx, Damir Javor xx
Olimpia Milano: Melli xx 10, Grant x, Rodriguez xx 2, Tarczewski x, Ricci x, Hall xx 8, Delaney xx 1, Daniels xx 8, Shields xx 8, Alviti x, Hines xx 2, Bentil xx 9
Başantrenör: Ettore Messina
Anadolu Efes: Larkin xxx 16, Beaubois xx 1, Singleton xx 7, Bryant xx 3, Moerman xx 3, Pleiss xx 5, Micic xxx 16, Anderson xx 4, Dunston xx 9, Simon x
Başantrenör: Ergin Ataman
1. periyot: 16-11 (Olimpia Milano lehine)
Devre: 29-26 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 46-34 (Anadolu Efes lehine)