Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Olimpia Milano'yu farklı yenen Anadolu Efes, avantajı eline geçirdi

#Euroleague#Anadolu Efes#Basketbol
Olimpia Milanoyu farklı yenen Anadolu Efes, avantajı eline geçirdi

Turkish Airlines Euroleague Play-Off serisi ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olimpia Milano'yu 64-48 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Haberin Devamı

THY Euroleague Play-off ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Olimpia Milano’yu 64-48’lik skorla mağlup etti.

Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Robert Lottermoser xx, Carlos Juan Garcia xx, Damir Javor xx
Olimpia Milano: Melli xx 10, Grant x, Rodriguez xx 2, Tarczewski x, Ricci x, Hall xx 8, Delaney xx 1, Daniels xx 8, Shields xx 8, Alviti x, Hines xx 2, Bentil xx 9
Başantrenör: Ettore Messina
Anadolu Efes: Larkin xxx 16, Beaubois xx 1, Singleton xx 7, Bryant xx 3, Moerman xx 3, Pleiss xx 5, Micic xxx 16, Anderson xx 4, Dunston xx 9, Simon x
Başantrenör: Ergin Ataman
1. periyot: 16-11 (Olimpia Milano lehine)
Devre: 29-26 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 46-34 (Anadolu Efes lehine)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Euroleague#Anadolu Efes#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları