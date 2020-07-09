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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Olimpia Milano Shavon Shields'ı transfer etti

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Olimpia Milano Shavon Shields'ı transfer etti
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD asıllı Danimarkalı milli oyuncu Shavon Shields'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şutör ve kısa forvet pozisyonlarında görev alabilen 26 yaşındaki Shields ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Danimarka Milli Takımı'nda görev yapan Shields, Almanya'nın Skyliners Frankfurt ve İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekiplerinde oynadıktan sonra 2018'de İspanya ekibi Baskonia'ya transfer olmuştu.

Baskonia formasıyla geride kalan sezon İspanya ligi şampiyonluğu yaşayan 2,01 metre boyundaki Shields, THY Avrupa Ligi'nde ise 9,5 sayı, 3,4 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Olimpia Milano Shavon Shieldsı transfer etti

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