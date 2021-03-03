Olimpia Milano Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Olimpia Milano Fenerbahçe maçı için geri sayım

Olimpia Milano Fenerbahçe maçı ile bu akşam iki takım bu akşam karşı karşıya geliyor.. Fenerbahçe Beko, AX Armani Exchange Milan mücadelesinin ardından 4 Mart Perşembe günü Fransa’ya geçecek ve 5 Mart Cuma günü TSİ 22.45’te ASVEL’e konuk olacak.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı ve 28 Şubat günü oynanan mücadelede Darüşşafaka Tekfen deplasmanından 64-66’lık galibiyetle döndü. 22. maçında 16. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic 11, Kenan Sipahi ve Jarell Eddie 10’ar sayı buldu.

Fenerbahçe Beko çift maç haftası için seyahat edecek kadrosunda, son taktik idmanında sakatlık yaşayan Alex Perez’in yanı sıra Melih Mahmutoğlu, Berkay Candan ve Yiğit Onan yer almayacak.

OLİMPİA MİLANO FENERBAHÇE MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 27. hafta mücadelesinde AX Armani Exchange Milano ile karşılaşacak. 3 Mart Çarşamba günü TSİ 22.45’te Mediolanum Forum’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sasa Pukl (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO’NUN MAÇ ÖNÜ NOTLARI:

Fenerbahçe Beko bu sezonki EuroLeague maçlarında 12 farklı oyuncu ilk beşlerde yer aldı. Tüm maçlarda ilk beşlerde yer bulan tek isim Edgaras Ulanovas oldu.

Marko Guduric ise Fenerbahçe Beko'da dahil olduğu süreçten itibaren 11 maçta da ilk beşte yer buldu.

Jan Vesely, EuroLeague’de oynadığı son 11 maçta da çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti.

Nando De Colo, son 13 EuroLeague maçının 12’sinde çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı buldu. De Colo, son sekiz EuroLeague karşılaşmasında da en az bir 3 sayılık isabet kaydetti.

Jarell Eddie, son dokuz EuroLeague karşılaşmasının sekizinde en az bir 3 sayılık isabet kaydetti.

Marko Guduric, son 10 EuroLeague maçının dokuzunda en az bir 3 sayılık basket kaydetti.

Nando De Colo, maç başına 18.1 verimlilik puanı ortalamasıyla bu alanda sezonun en iyi beşinci oyuncusu. Jan Vesely de 17.4 ortalamayla sekizinci sırada yer alıyor. De Colo, maç başına 14.9 sayı ortalamasıyla EuroLeague’de bu sezonun en skorer dokuzuncu ismi. Nando, top çalma istatistiğinde de 1.43 ortalamayla beşinci, Lorenzo Brown da bu istatistik alanında 1.42 ortalamayla altıncı. Nando, faul çizgisinde yakaladığı %96.1 isabet oranıyla ikinci sırada.

Ahmet Düverioğlu, bu sezon EuroLeague’de yakaladığı %75.0 iki sayı isabet oranıyla en iyi ikinci oyuncu.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinde toplam 466 hücum ribaundu istatistiğiyle bu alandaki en iyi altıncı isim. Jan, EuroLeague kariyerinde 1002 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda en değerli dördüncü oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 165 toplam değer ile dokuzuncu sırada, ribaund istatistiğinde ise 1203 toplam değer ile sekizinci sırada yer alıyor. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 2607 sayısı var ve bu alanda da en değerli 16. isim.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3381 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 843 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3800 ile beşinci sırada. Nando De Colo’nun EuroLeague kariyerinde 322 üç sayılık isabeti var ve en iyi 16. oyuncu.

Ali Muhammed’in EuroLeague’de 1500 sayı barajını aşmasına 16 sayı kaldı.

Edgaras Ulanovas’ın top çalmalarda 100 barajını aşmasına dört top çalma kaldı.

Ahmet Düverioğlu, iki sayılık atışlarda %67.5 isabet oranıyla EuroLeague tarihinde altıncı sırada.

AX ARMANİ EXCHANGE MİLANO’DA SON DURUM VE MAÇ ÖNÜ NOTLARI:

Ettore Messina tarafından çalıştırılan ve Fenerbahçe Beko’nun efsane isimlerinden Gigi Datome’yi de kadrosunda bulunduran Milano’nun oyuncu listesi şu şekilde:

Guardlar: Sergio Rodriguez, Malcolm Delaney, Andrea Cinciarini, Riccardo Moraschini, Kevin Punter, Davide Moretti, Francesco Gravaghi

Forvetler: Michael Roll, Shavon Shields, Vladimir Micov, Jeff Brooks, Gigi Datome, Zach Leday

Pivotlar: Kyle Hines, Kaleb Tarczewski, Jeremy Evans, Paul Biligha

Koç: Ettore Messina

Armani Milano, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 26 maçta 17 galibiyet aldı. Milano, son EuroLeague karşılaşmasında 25 Şubat tarihinde Khimki Moskova’yı ağırladı ve mücadeleyi 84-74 kazandı. İtalyan ekibinde Shavon Shields 17, Luigi Datome ise 15 sayı üretti. Kyle Hines ise 12 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı.

Armani Milano, 18 haftası geride kalan İtalya Ligi’nde ise 16 galibiyetle lider durumda. Rakibimiz, son lig karşılaşmasına 28 Şubat tarihinde çıktı ve Fortitudo Bologna’yı 98-72 ile geçti. Bu maçta Milano’nun en skorer isimleri 25 sayıyla Kevin Punter ve 16 sayıyla Michael Roll oldu.

Armani Milano’da bu sezon ilk beşlerde 12 farklı oyuncu yer buldu.

Rakibimizde Zach Leday ve Jeff Brooks’un sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Jeremy Evans ise EuroLeague kadrosuna dahil edildi.

Kevin Punter, son altı EuroLeague maçının beşinde çift haneli sayılarda skor üretti.

Zach Leday, son dokuz EuroLeague karşılaşmasının sekizinde çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti.

Shavon Shields, son 15 EuroLeague karşılaşmasında da en az bir üçlük isabeti buldu ve son 15 maçın 14’ünde çift haneli sayılarda verimlilik puanı yaptı.

Malcolm Delaney, son 21 EuroLeague maçının 20’sinde en az bir üçlük isabeti kaydetti.

Gigi Datome, bu sezon üç sayı çizgisinin gerisinden %56.9 ortalamayla hücum ediyor ve bu alanda en iyi üçüncü isim. Aynı istatistik alanında Zach Leday %50.0 ile beşinci, Shavon Shields ise %48.5 ile altıncı.

Kyle Hines’ın EuroLeague kariyerinde toplam 2670 sayısı var ve bu alanda en iyi 12. oyuncu. Hines, bloklarda da 248 toplam değer ile 3. sırada yer alıyor. Birleşik Amerikalı pivot, 624 hücum ribaundu ile bu alanda en değerli ikinci oyuncu. Hines, toplam 1401 ribaund ile EuroLeague tarihinin en iyi beşinci oyuncusu. Başarılı pivot, 557 serbest atış isabetiyle de EuroLeague tarihinde en iyi 15. isim.

Sergio Rodriguez, EuroLeague kariyerinde toplam 1343 asist yaptı ve bu alanda en değerli üçüncü oyuncu. Rodriguez, üç sayılık atışlarda ise toplam 475 isabetle en iyi beşinci isim. Rodriguez’in EuroLeague kariyerinde 3025 sayısı var ve bu alanda da en iyi yedinci isim. Rodriguez, top çalma istatistiğinde de 239 toplam değer ile 12. sırayı Nando De Colo ile paylaşıyor.

Gigi Datome, EuroLeague tarihinin en yüksek serbest atış yüzdesine (%91.2) sahip beşinci isim. Datome’nin EuroLeague’de 2000 sayı barajını aşmasına beş sayı kaldı.

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