Olimpia Milano 72-82 Fenerbahçe Beko

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THY Euroleague lideri Fenerbahçe, Armani Milano’yu deplasmanda 82-72 yendi. Ev sahibi Milano ilk periyodu 21-15 önde kapattı.

Kanarya ikinci çeyrekte 16 sayı geriye düşse de (35-19) sonlara doğru Metecan, Calathes ve Wilbekin’in üçlükleriyle farkı eritti, devre 37-32 Milano’nun lehine tamamlandı. Kanarya, 2. yarıda Hayes-Davis’in üçlüğü ile maçın başındaki 5-3’ten sonra 40-39 ile ilk kez öne geçti. Bu bölümde rakibini 11 sayıda tutan Fener, 4. çeyreğe 58-48 önde girdi.

Son çeyrekte rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Fener, 82-72 kazandı.

10. maçta 9. galibiyetini alan sarı lacivertlilerde Hayes-Davis, 5/6 ikilik, 2/3 üçlük ve 6/8 serbest atışla 22 sayı attı.