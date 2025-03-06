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Olimpia Milano Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Olimpia Milano#Fenerbahce Beko#THY Avrupa Ligi
Olimpia Milano Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 09:37

Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı, THY Avrupa Ligi 28. Hafta karşılaşması olarak basketbolseverlerle buluşacak. İki takım, sıralamada birbirlerine oldukça yakın konumda bulunuyor. Fenerbahçe Beko, 18 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alırken, Olimpia Milano 14 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor. Peki, Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı, THY Avrupa Ligi 28. Hafta mücadelesi olarak basketbolseverlere keyifli bir karşılaşma sunacak. Fenerbahçe Beko, liderlik yarışını sürdürürken, Olimpia Milano ise play-off potasında yer almak için mücadele ediyor. Bu zorlu maçta iki takımın da galibiyet hedefi büyük.

OLİMPİA MİLANO FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

THY Avrupa Ligi 28. Hafta kapsamında Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün, 6 Mart 2025 tarihinde saat 22:30'da S Sport ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

OLİMPİA MİLANO - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe Beko, son dönemde gösterdiği başarılı performansla 2. sırada bulunuyor ve bu maçta zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Olimpia Milano ise 9. sırada yer alıyor ve bu kritik maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Fenerbahçe Beko'nun hücum gücü, özellikle son maçlarda dikkat çekerken, Olimpia Milano'nun iç sahada daha güçlü olduğu biliniyor. Bu denge, karşılaşmanın çekişmeli geçeceğini gösteriyor.

 

 

 

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#Olimpia Milano#Fenerbahce Beko#THY Avrupa Ligi

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