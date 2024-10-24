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Olimpia Milano 84-96 Anadolu Efes (Euroleague maçı)

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Olimpia Milano
Olimpia Milano 84-96 Anadolu Efes (Euroleague maçı)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 01:02

Lacivert beyazlı ekip, baştan sona önde götürdüğü Olimpia Milano deplasmanında 12 sayı farkla kazanarak 5. maçında 3. galibiyetini aldı

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THY Euroleague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 5. hafta maçında konuk olduğu Olimpia Milano’yu 96-84 yenerek 3. galibiyetini elde etti.

Baştan sona üstün oynayan lacivert beyazlılarda Elijah Bryant 19 sayıyla takımın en skoreri olurken, 3 ribaund aldı, 5 de asist yaptı.

Darius Thompson 17, Jordan Nwora, Ercan Osmani ve Roland Smits de 11’er sayıyla galibiyete katkı yaptı. Öte yandan Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu’nda Beşiktaş, deplasmanda Belçika’nın Namur Capitale takımını 93-74 yenerken, E Grubu’nda yer alan Bodrum FK, sahasında Fransa temsilcisi Charnay’ya 76-66 mağlup oldu.

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#Olimpia Milano

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