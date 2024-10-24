Olimpia Milano 84-96 Anadolu Efes (Euroleague maçı)

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THY Euroleague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 5. hafta maçında konuk olduğu Olimpia Milano’yu 96-84 yenerek 3. galibiyetini elde etti.

Baştan sona üstün oynayan lacivert beyazlılarda Elijah Bryant 19 sayıyla takımın en skoreri olurken, 3 ribaund aldı, 5 de asist yaptı.

Darius Thompson 17, Jordan Nwora, Ercan Osmani ve Roland Smits de 11’er sayıyla galibiyete katkı yaptı. Öte yandan Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu’nda Beşiktaş, deplasmanda Belçika’nın Namur Capitale takımını 93-74 yenerken, E Grubu’nda yer alan Bodrum FK, sahasında Fransa temsilcisi Charnay’ya 76-66 mağlup oldu.