Oleksandr Zubkov'dan Fenerbahçe açıklaması | Transfer Haberleri

Fenerbahçe'nin sezon sonunda kadrosuna katmak istediği belirtilen Oleksandr Zubkov, geleceğine ilişkin konuştu.

Ukraynalı futbolcu, kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusunu da cevaplarken "Ayrıntıların farkında değilim. Bu meseleler kulüpler tarafından konuşuluyor, menajerim de bu konuda iletişim kuruyor. Ben şu anda Ferençvaroş oyuncusuyum ve takımıma odaklanıyorum." dedi.

FENERBAHÇE'NİN KİRALAMA TEKLİFİ 1 MİLYON EURO

Öte yandan Fenerbahçe'nin Zubkov için Macar kulübüne 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyebileceği ve buna hazır olduğu aktarıldı. Zubkov, bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 10 gol 12 asistle oynadı. (Takvim)

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