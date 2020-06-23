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Haber Giriş: 23.06.2020 - 10:17,Son Güncelleme:

Oleksandr Zubkov'dan Fenerbahçe açıklaması | Transfer Haberleri

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Oleksandr Zubkov'dan Fenerbahçe açıklaması | Transfer Haberleri
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Kadrosuna kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Ferencvaroş forması giyen Oleksandr Zubkov'u gündemine aldı. Yıldız isimden de btransferine dair açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin sezon sonunda kadrosuna katmak istediği belirtilen Oleksandr Zubkov, geleceğine ilişkin konuştu.

Ukraynalı futbolcu, kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusunu da cevaplarken "Ayrıntıların farkında değilim. Bu meseleler kulüpler tarafından konuşuluyor, menajerim de bu konuda iletişim kuruyor. Ben şu anda Ferençvaroş oyuncusuyum ve takımıma odaklanıyorum." dedi.

FENERBAHÇE'NİN KİRALAMA TEKLİFİ 1 MİLYON EURO
Öte yandan Fenerbahçe'nin Zubkov için Macar kulübüne 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyebileceği ve buna hazır olduğu aktarıldı. Zubkov, bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 10 gol 12 asistle oynadı. (Takvim)

Oleksandr Zubkovdan Fenerbahçe açıklaması | Transfer Haberleri

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