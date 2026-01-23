×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Oleksandr Zubkov : 'Sahada her an en iyi olmaya çalışıyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Zubkov#Süper Lig
Oleksandr Zubkov : Sahada her an en iyi olmaya çalışıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 22:31

Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov ve Nwakaeme, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov ve Nwakaeme, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

ZUBKOV: HER AN EN İYİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM

Çok zor bir maç oynadık. Zor bir rakip vardı. Alan bulmanın zor olduğu maç oldu. İkinci yarı daha özgüvenli oynadık. Sahada olduğum her an en iyi olmaya çalışıyorum. Bizler bazen istediğimiz yapamıyoruz. Robot değiliz. Bizler insanız. Bugün mutluyuz.

Gözden KaçmasınTrabzonspor 2-1 Kasımpaşa (Süper Lig maçı özeti)Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa (Süper Lig maçı özeti)Haberi görüntüle

NWAKAEME: TAKIM MUTLU, TRABZON MUTLU

Kazandık, mutluyuz. Takım mutlu, Trabzon mutlu. 3 puanı aldığımız zaman biz de çok mutlu oluyoruz, şehrimiz de mutlu oluyor. Hâlâ sağlıklıyım, oynayabiliyorum, koşabiliyorum ama futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Burada kararları hocamız ve başkanımız verecek. Günün sonunda ne olacaksa olsun, kalsam da gitsem de hep birlikte göreceğiz.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Zubkov#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!