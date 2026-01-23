Oleksandr Zubkov : 'Sahada her an en iyi olmaya çalışıyorum'

Haberin Devamı

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov ve Nwakaeme, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

ZUBKOV: HER AN EN İYİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM

Çok zor bir maç oynadık. Zor bir rakip vardı. Alan bulmanın zor olduğu maç oldu. İkinci yarı daha özgüvenli oynadık. Sahada olduğum her an en iyi olmaya çalışıyorum. Bizler bazen istediğimiz yapamıyoruz. Robot değiliz. Bizler insanız. Bugün mutluyuz.

NWAKAEME: TAKIM MUTLU, TRABZON MUTLU

Kazandık, mutluyuz. Takım mutlu, Trabzon mutlu. 3 puanı aldığımız zaman biz de çok mutlu oluyoruz, şehrimiz de mutlu oluyor. Hâlâ sağlıklıyım, oynayabiliyorum, koşabiliyorum ama futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Burada kararları hocamız ve başkanımız verecek. Günün sonunda ne olacaksa olsun, kalsam da gitsem de hep birlikte göreceğiz.

Haberin Devamı