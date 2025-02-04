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Oleksandr Zubkov, 4.5 yıl Trabzon'da

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#TRABZONSPOR#Oleksandr Zubkov#TRANSFER
Oleksandr Zubkov, 4.5 yıl Trabzonda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 07:00

Bordo mavili kulüp, bu sezonun geri kalanı için 725 bin Euro maaş ödeyeceği 28 yaşındaki futbolcuya diğer her sezon için 1 milyon 450 bin Euro garanti para verecek.

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TRABZONSPOR, Shakhtar Donetsk’ten Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov’u kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo mavililer bonservisini 6 milyon Euro’ya aldığı 28 yaşındaki futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sezonun geri kalanı için 725 bin Euro maaş ödenecek Zubkov’a, diğer her sezon için 1 milyon 450 bin Euro garanti para verilecek. Ukrayna Milli Takımı’nda da oynayan Zubkov bu sezon 16’sı ilk 11’de olmak üzere 19 maçta forma giyerken 7 gol attı, 4 de asist katkısında bulundu.

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#TRABZONSPOR#Oleksandr Zubkov#TRANSFER

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