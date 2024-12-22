×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Oleksandr Usyk, Tyson Fury'yi 190 milyon dolarlık maçta yendi!

Güncelleme Tarihi:

#Boks#Tyson#Usyk
Oleksandr Usyk, Tyson Furyyi 190 milyon dolarlık maçta yendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 03:09

Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk, Riyad'da 190 milyon dolar ödüllü maçta Tyson Fury'yi bir kez daha yenerek WBA, WBC ve WBO kemerlerini korudu ve ağır sıkletin tartışmasız şampiyonu olmaya devam etti.

Haberin Devamı

Oleksandr Usyk'in İngiliz boksör Tyson Fury'ye karşı kazandığı ilk maçtan yedi ay sonra iki boksör rövanş mücadelesi için Riyad'da karşılaştı.

38 yaşındaki Oleksandr Usyk, dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu maçında Tyson Fury'yi hakemlerin ortak kararıyla 116-112, 116-112, 116-112) yenerek WBA, WBC ve WBO kemerlerini korudu.

Gözden KaçmasınOleksandr Usyk - Tyson Fury maçından objektiflere yansıyanlarOleksandr Usyk - Tyson Fury maçından objektiflere yansıyanlarHaberi görüntüle

Oleksandr Usyk, Tyson Furyyi 190 milyon dolarlık maçta yendi

USYK 23'TE 23 YAPTI

Usyk, Tyson Fury'yi ikinci kez yenerek kemerlerini ve tartışmasız şampiyonluk unvanını korurken 23 dövüşte, 23 galibiyet elde etti.

Maçtan sonra ringde konuşan Usyk, 38 yaşına girmesine rağmen gelişmeye devam ettiği sorulduğunda şakayla karışık olarak "Bilmiyorum, belki de iyi antrenman yapıyorum, iyi hazırlanıyorum" yanıtını verdi.

Haberin Devamı

"Eşim ve çocuklarım bana yardımcı oldu" diyen Usyk, galibiyeti annesine ithaf etti.

Röportaj için ringde kalmayan Fury için Usyk şunları söyledi: "Dinleyin, o harika bir dövüşçü, harika bir rakip. Harika bir 24 raunttu, kariyerim için inanılmaz bir 24 raunttu."

Oleksandr Usyk, Tyson Furyyi 190 milyon dolarlık maçta yendi

190 MİLYON DOLARLIK MAÇ

The Independent'ın haberine göre; Oleksandr Usyk - Tyson Fury dövüşünün toplam ödülü 190 milyon dolar. 

Tyson Fury'yi bir kez daha yenmeyi başaran Oleksandr Usyk'in payına düşen miktarın ise 100 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

İLK DÖVÜŞTE FURY DAHA FAZLA KAZANMIŞTI

İlk dövüşte Ukraynalı boksör Usyk, şampiyon olmasına rağmen 45 milyon dolar kazanırken Fury ise dövüşü kaybetmesine rağmen 100 milyon dolar kazanmıştı.

Oleksandr Usyk, Tyson Furyyi 190 milyon dolarlık maçta yendi

10 DAKİKALIK GÖZ TEMASI

Usyk ve Fury, uzun zamandır beklenen maç öncesinde yapılan basın toplantısındaki yüzleşmede klasikleşmiş olan göz temasını farklı bir noktaya taşıdı.

Haberin Devamı

İki boksör, 10 dakika boyunca göz temasını kesmeden birbirlerine baktı. Daha sonra sözlü atışmaya başlayan iki boksör, birkaç dakika sonra araya girenler tarafından ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boks#Tyson#Usyk

BAKMADAN GEÇME!