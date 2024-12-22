Oleksandr Usyk, Tyson Fury'yi 190 milyon dolarlık maçta yendi!

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Oleksandr Usyk'in İngiliz boksör Tyson Fury'ye karşı kazandığı ilk maçtan yedi ay sonra iki boksör rövanş mücadelesi için Riyad'da karşılaştı.

38 yaşındaki Oleksandr Usyk, dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu maçında Tyson Fury'yi hakemlerin ortak kararıyla 116-112, 116-112, 116-112) yenerek WBA, WBC ve WBO kemerlerini korudu.

Gözden Kaçmasın Oleksandr Usyk - Tyson Fury maçından objektiflere yansıyanlar Haberi görüntüle

USYK 23'TE 23 YAPTI

Usyk, Tyson Fury'yi ikinci kez yenerek kemerlerini ve tartışmasız şampiyonluk unvanını korurken 23 dövüşte, 23 galibiyet elde etti.

Maçtan sonra ringde konuşan Usyk, 38 yaşına girmesine rağmen gelişmeye devam ettiği sorulduğunda şakayla karışık olarak "Bilmiyorum, belki de iyi antrenman yapıyorum, iyi hazırlanıyorum" yanıtını verdi.

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"Eşim ve çocuklarım bana yardımcı oldu" diyen Usyk, galibiyeti annesine ithaf etti.

Röportaj için ringde kalmayan Fury için Usyk şunları söyledi: "Dinleyin, o harika bir dövüşçü, harika bir rakip. Harika bir 24 raunttu, kariyerim için inanılmaz bir 24 raunttu."





190 MİLYON DOLARLIK MAÇ

The Independent'ın haberine göre; Oleksandr Usyk - Tyson Fury dövüşünün toplam ödülü 190 milyon dolar.

Tyson Fury'yi bir kez daha yenmeyi başaran Oleksandr Usyk'in payına düşen miktarın ise 100 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

İLK DÖVÜŞTE FURY DAHA FAZLA KAZANMIŞTI

İlk dövüşte Ukraynalı boksör Usyk, şampiyon olmasına rağmen 45 milyon dolar kazanırken Fury ise dövüşü kaybetmesine rağmen 100 milyon dolar kazanmıştı.

10 DAKİKALIK GÖZ TEMASI

Usyk ve Fury, uzun zamandır beklenen maç öncesinde yapılan basın toplantısındaki yüzleşmede klasikleşmiş olan göz temasını farklı bir noktaya taşıdı.

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İki boksör, 10 dakika boyunca göz temasını kesmeden birbirlerine baktı. Daha sonra sözlü atışmaya başlayan iki boksör, birkaç dakika sonra araya girenler tarafından ayrıldı.