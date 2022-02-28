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Oleh Luzhnyi, Ukrayna için koçluk kariyerini askıya aldı

#Rusya-Ukrayna Savaşı#Oleh Luzhnyi#Arsenal
Oleh Luzhnyi, Ukrayna için koçluk kariyerini askıya aldı

Arsenal Kulübü’nün eski defans futbolcusu Oleh Luzhnyi, ülkesi Ukrayna’da savaşmak için koçluk kariyerini askıya aldığını bildirdi.

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Arsenal Kulübü’nün eski defans futbolcusu Oleh Luzhnyi, ülkesi Ukrayna’da savaşmak için koçluk kariyerini askıya aldığını bildirdi.

Sosyal medya aracılığıyla Skysport’a mesaj attığı belirtilen dış basındaki habere göre Luzhnyi, "Birleşik Krallık’ta koçluk yapmak istiyorum ama her şeyden önce dimdik durup halkım, ülkem ve demokrasi için savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Oleh Luzhnyi, Skysport’a attığı mesajda "Durum korkunç, Birleşik Krallık’ta koçluk yapmak istiyorum ama her şeyden önce dimdik durup halkım, ülkem ve demokrasi için savaşacağım. Hepimiz, masum hayatlar kaybedilirken ve aileler parçalanırken bunun sona ermesini umuyoruz. Bir ülkenin işgal edilip yıkılması ne için? Birlik olarak durmalı ve bu canice savaşa bir son vermeliyiz" İfadelerini iletti.

Luzhnyi, 8 yıllık koçluk kariyerine devam etmek için İngiltere’ye dönmeyi planlıyordu. Futbolculuk kariyerinde Luzhnyi, Ukrayna’nın 1991’deki bağımsızlık ilanından önce Sovyetler Birliği’nde Dinamo Kiev ile 8 lig şampiyonluğu kazanmıştı.

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#Rusya-Ukrayna Savaşı#Oleh Luzhnyi#Arsenal

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