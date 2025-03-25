Ole Gunnar Solskjaer'den transfer itirafı: 'Gerçekçi olmamız lazım!'

Haberin Devamı

Bu sezon Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan Beşiktaş'ta teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi siyah-beyazlıların YouTube kanalına konuştu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları;

"OYUNCULARIN KARAKTERİSTLİK ÖZELLİKLERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

"Futbol herkes için ortak bir dil. Farklı ülkelerden oyuncular arasında birçok benzerlik görebiliyorsunuz. Hepsinde büyük bir tutku var. Ve tabii ki Beşiktaş'ta da aynı şeyi hissediyoruz. Oyuncularımızın sahip olması gereken değerleri ve karakteristik özellikleri önemsiyoruz. Nasıl olmaları gerektiğini önemsiyoruz."

"BÖYLECE BİRLİKTE İLERİYE BAKABİLİRİZ"

"Benim için buraya gelmek, çalışma temposu, sıkı şekilde çalışma, doğru şekilde oynama, saygı ve onur gibi önemli unsurları beraberinde getirdi. Ama ilk izlenimim şu oldu: Türk insanı, özellikle Beşiktaş taraftarı, kulüple inanılmaz derecede bağlı ve tutkulu. Bu çok önemli çünkü oyuncular, taraftarlar ve kulüp bir bütün olmalı. Hepimizin ortak bir hedefi, ortak değerleri olmalı. Böylece birlikte ileriye bakabiliriz. İki aydır buradayım bu yüzden Türk futbolunun genel karakteristiği hakkında kesin bir şey söylemek zor. Ama Beşiktaş'ın futbol anlayışını ve oyuncuların karakterini gerçekten beğeniyorum. Burada futbolu doğru şekilde oynama isteği var. Bu benim için çok değerli."

Haberin Devamı

"GERÇEKÇİ OLMAMIZ LAZIM"

"Boşa harcayacak paramız yok. Akıllı olmalıyız. Her taşın altına bakmalıyız. Transfer süreci detaylı olmak zorunda. Son 3-4 sezondur zirveden uzak kaldık. Gerçekçi olmamız lazım. Daha rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Kendi temel futbol değerlerim benimle birlikte ama buradaki futbola da uyum sağladığımız anlar olacak. Türkiye'de çok fazla kontra atak oynanıyor. Her seferinde gerekirse bir şey değiştirmeye hazır olmalıyım."

"TWENTE'YE YENİLDİK AMA..."

"Twente'ye yenildik ama sonraki altı maçı kazandık. Yani her kayıptan sonra daha güçlü bir şekilde geri dönebilirsiniz ve bu süreci hızlandırabilir. Ama biliyoruz ki dikkatli olmalıyız, her aşamada doğru kararı vermeliyiz. Bunu yaparsak başarı gelecektir."

Haberin Devamı

"LİGİN SEVİYESİNİ YUKARIYA ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

"Takımlarımızın Avrupa arenasına çıktığında bir atletizm problemi yaşadığını gözlemliyoruz. Sizce Türk futbolunda atletizm sorunu var mı?"

"Bir problemimiz var diyemem. Tabii ki modern futbol fiziksel güce dayanıyor. Yüksek tempo, hız çok önemli. Açıkçası bu konuda oldukça etkilendim. Gerçekten güçlü, iri ve atletik oyuncular var. Eğer lig seviyelerini karşılaştırırsanız, örneğin Norveç ya da Danimarka ligleriyle, orada daha genç oyuncular oynuyor. Ama burada daha olgun oyuncular var. Diğer ligler daha gelişim odaklı, burada ise fiziksel olarak daha güçlü ve deneyimli oyuncular var. Twente'ye kaybettik, Galatasaray AZ Alkmaar'a yenildi, Rangers Fenerbahçe'yi yendi. Bu bizim için bir uyarı oldu. Seviyemizi yükseltmemiz gerektiğini gösterdi. Ben buradayım çünkü öncelikle Beşiktaş'a yardım etmek istiyorum ama aynı zamanda Türk futbolunu da tanıtmak ve olumlu katkı sağlamak istiyorum. Türk futboluna her zaman büyük saygı duydum. Daha önce Manchester United ile buraya geldiğimde de gördüm; burada oynamak her zaman inanılmaz zor. Taraftarın tutkusu, stat atmosferi ve takımların rekabetçi yapısı nedeniyle burası gerçekten rakip olarak oynaması zor bir yer. Benim görevim, Beşiktaş'ın fiziksel olarak rekabetçi olmasını sağlamak. Ligin seviyesini biraz daha yukarı çıkarmamız gerekiyor."

Haberin Devamı

"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA ZİRVEYE OYNAMAK OLMALI"

"Hedefimiz Avrupa'da zirveye oynamak ve tekrar kupalar için mücadele etmek olmalı."